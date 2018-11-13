به گزارش خبرنگار مهر، «اخلاق و رسانه» عنوان تنها پرونده این شماره است که با نگاهی به اخلاق در رسانهها منتشر شده است. در زیر عناوین مطالبی که در این پرونده کار شده آورده شده است:
- اخلاق رسانهای؛ تضاد غیرقابلحل؟ امیرعباس تقیپور
- چرا به مباحثِ نظری اخلاق نیازمندیم؟ در پی آن کارِ درست، علی ورامینی
- شیرزاد پیکحرفه، استاد فلسفۀ اخلاق در گفتوگو با مدیریت ارتباطات؛ درستترین راه؛ دشوارترین راه
- زبان، حقیقت، اخلاق و رسانه، میلاد نوری
- اخلاق و رسانههای مجازی جدید در گفتوگو با حسن نمکدوست مدیر مرکز آموزش و پژوهش همشهری
- روزنامهنگار باید وقف حقیقت باشد، محسن آزموده
- کامبیز نوروزی از نسبت میان رسانه، اخلاق و حقوق میگوید؛ اخلاق صنفی را گروه صنف باید کشف کند، علی ورامینی
- رسالتها، وسوسهها و موانع اخلاقِ روزنامهنگاری دیدگاههای جمال رحمتی، احسان بداغی، ساجده سلیمی
- رسانههایی که مخاطبشان یارانه است، فروزان آصف نخعی
- «وظیفۀ حرفهای» بهجای «رسالت اخلاقی»، اسماعیل امینی
- مرزهای نسبی اخلاق در روزنامهنگاری، عفیفه عابدی
- درباره اخلاقِ روزنامهنگاری، مریم شبانی
- از اخلاق فردی و اجتماعی تا اخلاق حرفهای، فواد صادقی
- اخلاق در فقدان مدیریت!؟ علی عالی
- تقلیل مرارت بشر از پسِ تقریر حقیقت، احسان اکبرپور
- چالش روزنامهنگاران در عصر سلطۀ لایکها، عسل عباسیان
- علیه روزنامهنویسی، رجعت به روزنامهنویسی، رضا صدیق
- ضرورتِ دستیابی به منشور اخلاقی، آزاده محمدحسین
- حکایتِ روزنامهنگارِ مقیم و مسافر، حمیدرضا محمدی
- همیشه راهی وجود دارد، یزدان مرادی
- بیاعتمادی؛ تاوان بیاخلاقی، امیرحسین حسینی، هوشنگ گلمکانی، در نسبت اخلاق و نقد میگوید؛ مکالمۀ منتقد با اثر، خالصترین نوع نقد است، به قلم علی ورامینی
- اخلاقیات آزادی، فریدون مجلسی
- دکتر محمدجعفر امیرمحلاتی از نسبت فضیلت دوستی و رسانهها میگوید؛ امر دوستی؛ مغفول رسانهها نوشته میثم مسکوکی
- نسبت اخلاق اسلامی و رسانههای جدید در گفتوگو با سیدحسن اسلامی اردکانی؛ ضرورت جداسازی مسئله از شبه مسئله
- روابطعمومی با مهندسی تفاهم در خدمت همدلی و همزبانی به قلم علی حسین غریبی
مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایدهآل صاحبامتیاز، امیرعباس تقیپور مدیرمسئول، سید غلامرضا کاظمی دینان رییس شورای سیاستگذاری و سمیرا رستگارپور سردبیر این ماهنامه هستند. روشن مهدوی، گلاره جباری، یوسف فروتن، سمیرا کیانی، الناز تقیپور و سید شادی حسینی، دیگر همکاران ماهنامه مدیریت ارتباطات هستند.
این ماهنامه از خردادماه ۱۳۸۹ بهطور منظم و با موضوعات رسانه، روابطعمومی، تبلیغات، بازاریابی و جامعه اطلاعاتی منتشر میشود.
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