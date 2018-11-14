به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، رابرت دنیرو بازیگر ۷۵ ساله آمریکایی که چندی پیش هدف بمب فرستاده شده توسط حامی ترامپ قرار گرفته بود، قصد ندارد حمله به ترامپ را متوقف کند.

تنها ۲ روز بعد از حضور مجدد دنیرو در نقش رابرت مولر (بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) در برنامه «زنده شنبه شب»، این بازیگر با سخنان تندتر به ترامپ حمله کرد.

دنیرو دوشنبه شب ۱۲ نوامبر در معرفی بیلی کریستال در مراسم اهدای جایزه ای در نیویورک به بالای سن رفت که در این لحظه یکی از حضار فریاد زد «لعنت به ترامپ» همانند عبارتی که اوایل سال جاری در مراسم «تونی» دنیرو خطاب به ترامپ گفته بود. دنیرو در جواب فریاد زد: «لعنت به کریستال!»

وی همچنین بار دیگر فحشی نثار دونالد ترامپ کرد.

ستاره «گاو خشمگین» پس از آن به شوخی پیشنهاد کرد که بیلی کریستال همبازی وی در فیلم «این را تحلیل کن» به جای ترامپ رییس جمهوری شود.

او اشاره کرد: ما یک دلقک خطرناک در راس امور داریم چیزی که ما نیاز داریم یک کمدین قهرمان است.

بازیگر «راننده تاکسی» گفت: البته از آنجا که کریستال دروغ گوی خوبی نیست و همچنین نداشتن پرونده رسوایی های متعدد باعث می شود این بازیگر صلاحیت نشستن بر جایگاهی که ترامپ نشسته است، نداشته باشد.

دنیرو توضیح داد: فکر می کنم بهتر است از شما (بیلی کریستال) در جایی که هستید استفاده کنیم؛ جایی که موجب خنده و سرگرمی ما می شوید نه جای دیگر و باید تا می توانیم شما را از کاخ سفید دور نگه داریم.