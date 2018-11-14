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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۴۲

کنگره آمریکا به دنبال تحریم چین به اتهام نقض حقوق بشر است

کنگره آمریکا به دنبال تحریم چین به اتهام نقض حقوق بشر است

اعضای کنگره آمریکا قرار است امروز چهارشنبه با ارائه لایحه‎ای، چین را از بابت اتهام نقض حقوق بشر زیر سوال ببرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کنگره آمریکا قرار است امروز چهارشنبه لایحه‌ای را ارائه کند که هدف از آن اعمال تحریم علیه برخی از مقامات چین به ادعای نقض حقوق بشر است.

آمریکا و انگلیس اخیراً برخورد دولت پکن با اویغورهایی را که ساکن استان «سین‌کیانگ» چین هستند؛ زیر سوال بردهاند.

این درحالی است که پکن با رد همه اتهامات، مبارزه با افراط‌گرایی را دلیل اصلی سخت‌گیری‌های خود عنوان می‌کند.

لایحه کنگره آمریکا که در هر ۲ سطح مجلس نمایندگان و سنا بررسی خواهد شد؛ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نیز به محکوم کردن اقدامات چین در منطقه سین‌کیانگ ملزم کرده است.

این لایحه همچنین خواستار انتصاب یکی از مقامات به عنوان هماهنگ‌کننده ویژه آمریکا در امور ایغورها شده و به دنبال تحریم فناوریهایی است که پکن می‌تواند از آنها برای رصد ساکنین سین‌کیانگ استفاده کند.

کاخ سفید و سفارت چین در واشنگتن هنوز واکنشی به تصمیم کنگره در خصوص ارائه این لایحه نشان نداده‌اند.

کد مطلب 4457974
مریم خرمایی

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