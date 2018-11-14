هر بیمه شده باید یک دفترچه درمانی داشته باشد/رفع همپوشانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کریمی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۷.۴ میلیون نفر به عنوان بیمه شده اصلی و مستمری بگیر و نزدیک به ۲۵ میلیون نفر به عنوان افراد خانواده آنان دارای دفترچه بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند و از خدمات درمانی این سازمان در مراکز ملکی و یا طرف قرارداد و حتی غیر طرف قرارداد استفاده می کنند.

وی افزود: گروهی از افراد تبعی بیمه شدگان، خود راساً در مراکز دولتی اشتغال بکار داشته و در سایر صندوق های بازنشستگی بیمه پرداز هستند و علاوه بر استفاده از دفترچه های بیمه سلامت از دفترچه های سازمان تامین اجتماعی نیز بهره مند هستند.

کریمی گفت: به عنوان نمونه بیمه شده ای که در یک کارگاه خصوصی اشتغال بکار دارد ، برای همسر و فرزندان خود نیز دفترچه های درمانی دریافت کرده در حالی که همسر وی خود در آموزش و پرورش معلم است و تحت پوشش بیمه سلامت و دارای دفترچه بیمه جداگانه ای است.

وی اظهار داشت: از این نوع همپوشانی های بیمه ای بین صندوق های بازنشستگی وجود دارد که به منظور توزیع عادلانه امکانات و توسعه پوشش بیمه به سایر اقشار محروم از خدمات درمانی، قوانینی وضع و بر اساس آن توافقنامه ای ما بین روسای سازمانهای بیمه گر پایه منعقد شد که این همپوشانی ها بر اساس قوانین مربوطه برطرف شوند.

مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: دستگاههای متولی با تبادل اطلاعات، تمامی افرادی که بطور همزمان از دو یا چند پوشش بیمه ای استفاده می کنند را شناسایی و بر اساس استحقاق و به مرور پوشش های اضافی را حذف می کنند.

کریمی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی هم با دقت لازم همپوشانی های مربوط به این سازمان را بر طرف کرده و جهت اطلاع رسانی به بیمه شدگان اصلی ، پیامکی نیز در این خصوص به افرادی که شماره تلفن همراه خود را ارائه کرده و این شماره در حال حاضر معتبر است نیز ارسال می کند.