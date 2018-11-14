سهم سه مرکز هنری از قراردادهای میلیاردی وزارت ارشاد در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، «قراردادهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مبالغ بالای متوسط در سال ۱۳۹۷» عنوان جدولی است که از سوی وزارت ارشاد به صورت رسمی منتشر شده است تا بخشی از تبادلات مالی این وزارتخانه با اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت شفاف رسانه‌ای شود.

در این جدول که تاکید شده مربوط به قراردادهایی با «مبالغ بالای متوسط» است، از میان ۲۳ قرارداد ثبت شده، چهار قرارداد به‌صورت مشخص به سه مرکز هنری «موزه هنرهای معاصر تهران»، ‌ «موسسه سینماشهر» و «مجموعه تئاتر شهر» اختصاص پیدا کرده است.

«تهیه و فروش سیستم دوربین مداربسته جهت موزه هنرهای معاصر» عنوان قراردادی است که با رقم ۵.۷۲۳ میلیون ریال (معادل تقریبی ۵۷۲ میلیون تومان) میان حوزه ستادی وزارت ارشاد و «حسینعلی حاجیلو» و در قالب «پیمانکاری» منعقد شده است.

موزه هنرهای معاصر تهران در قالب قرارداد دیگری با عنوان «تعمیر، بهسازی و تجهیز ساختمان» رقم ۴۹.۸۸۱ میلیون ریال (معادل تقریبی ۴ میلیارد و ۹۸۸ میلیون تومان) از حوزه ستادی وزارت ارشاد دریافت کرده است که این رقم در قالب «پیمانکاری» پرداخت و طرف قرارداد آن «محسن عقابی» بوده است.

موسسه «سینماشهر» هم از مراکز سینمایی است که جهت تامین «اجاره ساختمان» قراردادی به مبلغ ۴.۰۹۲ میلیون ریال (معادل تقریبی ۴۰۹ میلیون تومان) در قالب «عقود معین» با حوزه ستادی وزارت ارشاد منعقد کرده است.

چهارمین قرارداد مرتبط با نهادهای هنری در این فهرست هم مربوط به مجموعه تئاتر شهر می‌شود؛ قراردادی با عنوان «خرید، نصب، راه‌اندازی سیستم جامع ماشینری سالن اصلی تئاتر شهر تهران» که میان حوزه ستادی وزارت ارشاد و «محمد دورعلی» در قالب «پیمانکاری» منعقد و مبلغ آن ۴۹.۳۵۷ میلیون ریال (معادل تقریبی ۴ میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان) ثبت شده است.

بخش دیگری از قراردادهای ثبت شده در این جدول نیز مرتبط با بازسازی و تجهیز مراکز هنری و فرهنگی در برخی شهرستان‌ها است.

جدول کامل قراردادهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۷ را اینجا دریافت کنید.