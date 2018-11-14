مسئولان فرهنگی باید نسلی خودباور و تمدن ساز تربیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوید ادهم در آئین اختتامیه جشنواره دوسالانه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی تربیتی سراسر کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران اظهار کرد؛ مشکل پست‌های سازمانی کانون‌های فرهنگی تربیتی به‌زودی حل می‌شود.

وی افزود: کنکور اجازه شناسایی و رشد استعدادها را نمی‌دهد کانون‌ها مکمل مدارس است و می‌توانند به شناسایی و رشد استعداد دانش آموزان کمک کنند چنانکه بعد از انقلاب بسیاری از صاحب‌نظران از کانون‌های فرهنگی هنری بیرون آمدند، لذا یکی از خدمات قابل‌تقدیری که امور تربیتی به‌نظام کرده است شناسایی استعدادها است.

نوید ادهم با اشاره به برگزاری این نمایشگاه با موضوع حمایت از کالای ایرانی که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است، گفت؛ در ابتدای سال که رهبر معظم انقلاب نام‌گذاری فرمودند، همه فکر می‌کردند، افزایش کیفیت و کاهش قیمت باید اتفاق بیفتد تا بشود کالای ایرانی را جایگزین کالای خارجی کرد اما امروز باید گفت عامل اصلی عامل فرهنگی است باید فرهنگ استفاده از کالای ایرانی را نهادینه کرد، لذا این نگاه که مرغ همسایه غاز است، کاملاً اشتباه است.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز می‌بینیم بسیاری از تولیدکنندگان تولید خود را با مارک خارجی عرضه می‌کنند باید تلاش کرد این خودکم‌بینی این فرهنگ غلط را در جامعه اصلاح کرد، لذا کارشناسان فرهنگی باید این فرهنگ خودباوری و ما می‌توانیم را ترویج کنند.

دبیر کل شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به فرهنگ چند هزارساله ایرانی گفت: ما هموار ه می‌توانیم مشکلاتمان را حل کنیم لذا نباید به منفی‌بافی‌های فضای مجازی توجه کرد. چنانکه امام راحل فرمودند که ما می‌توانیم، باید نسلی را تربیت کرد که باور داشته باشند که می‌تواند و فرهنگ و تمدن برتر را در جهان داریم.