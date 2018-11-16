برگزاری نمایشگاه عکس چهل سالگی انقلاب در خارج از کشور

سید احسان باقری مدیر خانه عکاسان ایران، درباره برنامههای خانه عکاسان ایران به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر گفت: از سال گذشته برنامهریزیهایی برای چهل سالگی شکوهمند انقلاب اسلامی داشتیم که از جمله آن میتوان به سلسله نمایشگاهها به مناسبت چهل سالگی اشاره کرد.
وی افزود: در حال حاضر سه نمایشگاه با نگاه به فجر و چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار شده است که در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزاری این نمایشگاهها بیشتر خواهد شد.
مدیر خانه عکاسان ایران در سخنانش تاکید کرد: در تلاش هستیم نمایشگاه عکس چهل سالگی انقلاب اسلامی را در کشورهای دیگر برگزار کنیم. البته برپایی این رویداد هنری را به صورت جدیتر در لبنان و ترکیه دنبال میکنیم.
وی درباره دیگر برنامههای خانه عکاسان حوزه هنری گفت: در حوزه نشر، مشغول آمادهسازی چند نسخه کتاب هستیم که به معرفی آثار عکاسان جوان و صاحب سبک در عکاسی اختصاص دارد.
باقری افزود: آثاری که در قالب کتاب معرفی میشود مربوط به عکاسانی است که با خانه عکاسان ایران پروژه مشترک داشتهاند یا شناخته شده هستند.
وی همچنین با اشاره به اینکه خانه عکاسان حوزه هنری برنامههای نمایشگاهی و کارگاهی جدیتری را نیز برای استانها پیشبینی کرده است، درباره برنامههای پژوهشی خانه عکاسان حوزه هنری تشریح کرد: در حوزه آموزش و پژوهش دوسالی است که روند آهسته و پیوستهای را در پیش گرفتهایم و تلاش میکنیم تا زمینه رشد بچههای دغدغهمند و انقلابی را در حوزه عکاسی فراهم کنیم و به حمایت علاقهمندان این حوزه بپردازیم. برخی از این هنرجویان بیش از یکسال است که در کلاسهای مختلف مدرسه عکاسی خانه عکاسان ایران شرکت کردهاند و در حال طی کردن دورههای آموزشی خود هستند.
مدیر خانه عکاسان ایران درباره آمادهسازی گالری خانه عکاسان بیان کرد: مجموعه آتلیه و گالری خانه عکاسان ایران که قرار بود پاییز سال گذشته به بهرهبرداری رسد، متاسفانه به خاطر کمبود منابع مالی و مشکلات دیگر آماده نشد و راهاندازی آن تاکنون به تعویق افتاد که امیدوارم بتوانیم این مجموعه را در آستانه چهل سالگی افتتاح کنیم.
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