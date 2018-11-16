آتش سوزی در گاراژ نگهداری خودرو/۴ اتوبوس آتش گرفت

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۷:۰۴ صبح امروز آتش‌سوزی در یک گاراژ نگهداری خودرو در جاده خاوران، بعد از پل سیمان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام شد.

وی افزود: پس از اعلام این حادثه به سرعت سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

وی با تشریح جزئیات محل حادثه گفت: حادثه در یک گاراژ نگهداری خودرو با مساحت حدودی ۴ هزار متر که تعداد زیادی خودرو اسقاطی در آن بود، رخ داد.

ملکی اضافه کرد: علاوه بر این خودروهای اسقاطی ۴ دستگاه اتوبوس شخصی بین شهری از انواع مختلف که نه اسقاطی و نه صفر بود، نیز آتش گرفته و قسمت های زیادی از خودروها و حتی مخزن سوخت آن ها شعله ور و به سرعت در حال سرایت به قسمت های دیگر اتوبوس ها و گاراژ بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت: آتش نشانان به سرعت دست به کار شده و با اقدام سریع آتش را تحت کنترل درآورده و از پیش روی آن جلوگیری و در نهایت آن را خاموش کردند.

ملکی افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و یا مصدومیت نداشت و آتش نشانان اکنون پس از لکه گیری و ایمن سازی محل، گاراژ را به مقصد ایستگاه های خود ترک کردند.