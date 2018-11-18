امشب آخرین فرصت ثبت نام در کاردانی به کارشناسی بدون آزمون

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تمدید ثبت‌نام و پذیرش در رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی، داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب ۲۷ آبان فرصت دارند در این دوره ثبت نام کنند.

وی افزود: تاکنون تعداد ۳ هزار و ۷۳ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: داوطلبان تحصیل در رشته های دارای پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷، که در این آزمون ثبت‌نام کرده و یا ثبت‌نام نکرده اند می توانند برای ثبت‌نام در این رشته ها به لینک جستجوی عنوان موسسه و کدرشته‌محل‌هادر سایت اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی افزود: در این مرحله، پذیرش دانشجو برای موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی منحصراً در رشته‌های تحصیلی پذیرش براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌ صورت می پذیرد و هر داوطلب می‌تواند صرفاً متقاضی یک کد رشته‌محل در یک موسسه باشد.

توکلی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت‌نام در این دوره ها مبلغ ۲۷۰ هزار ریال (۲۷ هزار تومان) است که داوطلبان باید از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان سنجش آن را پرداخت کنند.