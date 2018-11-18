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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۹:۰۲

۳ هزار نفر ثبت نام کردند؛

امشب آخرین فرصت ثبت نام در کاردانی به کارشناسی بدون آزمون

امشب آخرین فرصت ثبت نام در کاردانی به کارشناسی بدون آزمون

ساعت ۲۴ امشب ۲۷ آبان آخرین فرصت ثبت نام در کاردانی به کارشناسی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی است. پذیرش در این دوره ها با معدل دوره کاردانی صورت می گیرد.

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تمدید ثبت‌نام و پذیرش در رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی، داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب ۲۷ آبان فرصت دارند در این دوره ثبت نام کنند.

وی افزود: تاکنون تعداد ۳ هزار و ۷۳ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: داوطلبان تحصیل در رشته های دارای پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷، که در این آزمون ثبت‌نام کرده و یا ثبت‌نام نکرده اند می توانند برای ثبت‌نام در این رشته ها به لینک جستجوی عنوان موسسه و کدرشته‌محل‌هادر سایت اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی افزود: در این مرحله، پذیرش دانشجو برای موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی منحصراً در رشته‌های تحصیلی پذیرش براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌ صورت می پذیرد و هر داوطلب می‌تواند صرفاً متقاضی یک کد رشته‌محل در یک موسسه باشد.

توکلی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت‌نام در این دوره ها مبلغ ۲۷۰ هزار ریال (۲۷ هزار تومان) است که داوطلبان باید از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان سنجش آن را پرداخت کنند.

کد مطلب 4461103

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