۲۷ هزار خانوار عشایر ایلام تحت پوشش بیمه هستند

روح الله سرواندام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای طرح بیمه روستایی و عشایری علاوه بر بهره مندی از مزایای آن می تواند سبب جلوگیری از مهاجرت روستائیان و عشایر شود.

وی افزود: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان عشایر با داشتن مزایای چون بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری بازماندگان متوفا توانسته در استان ایلام بیش از ۲۷ هزار خانوار را از مجموع ۵۰ هزار خانواری که مشمول صندوق هستند راتحت پوشش قرار دهد.

سرواندام عنوان کرد: از این مجموع ۲۷ هزار خانوار، ۸۰۰ خانوار مزایای مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی دریافت می کنند.

وی ادامه داد: نزدیک به ۸۸۰ خانوار از آنها جزو افرادی هستند که مشاغل خانگی و خویش فرمایی دارند و توانستند بیمه روستاییان عشایر شوند.

وی بیان داشت: مبلغ حق بیمه در این صندوق ۱۵ درصد است یعنی دولت ۷۰ درصد این مبلغ را پرداخت می کند در همین راستا برنامه ای داریم که پوشش ۱۰۰ درصدی را داشته باشیم.

رئیس صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان ایلام گفت: برای روستاییان و عشایر و افرادی که مستمری صندوق را دریافت می کنند به تفاوت تمامی ماه های که حقوق دریافت کردند افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی که برای مستمری این افراد بوده محاسبه می شود و به حساب این افراد واریز می شود.