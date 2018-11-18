به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی پیش از ظهر یکشنبه در کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر همدان که با محوریت بررسی برنامه‌های ستاد برفروبی برگزار شد، با اینکه باید قدردان نعمت بارش نزولات آسمانی از خدواند باشیم، افزود: باید هوشیار باشیم که این تجربه با عدم برنامه‌ریزی و همچنین عدم به‌کارگیری صحیح از تجهیزات در برف‌روبی، به تلخی تبدیل نشود.

وی گفت: عدم برفروبی و پاکسازی مناسب معابر موجب ایجاد مشکلات برای تردد همشهریان و خودروها خواهد شد که انتظار می‌رود حوزه خدمات شهری با تقسیم‌بندی نقاط مختلف شهر برای پاکسازی، برفروبی و سرکشی مناسب در اسرع وقت، نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.

فتحی با بیان اینکه تردد در بسیاری از خیابان‌ها و معابر اصلی در مرکز شهر، مناطق و نواحی شبیب‌دار در روزهای زمستانی، امکان‌پذیر نیست و شهروندان را با مشکلات جدی روبرو می‌کند، ابراز امیدواری کرد: شهرداری با آمادگی کامل به شهروندان، خدمات‌رسانی کند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر همدان همچنین گفت: تسریع در روند عملیات پاکسازی و برفروبی و همچنین در نظر گرفتن مکان‌های مختلف به منظور قرار دادن باکس‌های نمک و شن در تمام سطح شهر به‌ویژه مناطق یک و دو شهرداری به دلیل معابر شیب‌دار، ضرورت دارد.

فتحی اظهار کرد: انتظار میرود خدمات‌رسانی از سوی شهرداری تا پایان عملیات برف‌روبی به طور شبانه‌روزی انجام و از چگونگی اقدامات نیز به شورای شهر گزارشی کامل ارائه شود.

وی همچنین گفت: پلیس راهور نیز باید از تردد خودروهای معیوب و دارای لاستیکهای صاف طبق قانون جلوگیری کند تا در روزهای برفی از ترافیک جلوگیری شود.