رسانه به عنوان دیده بان جامعه با رعایت انصاف حقایق را بیان کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم امان‌اللهی ظهر امروز یک شنبە ۲۷ آبان ماه در نشست خبری با خبرنگاران که با موضوع تبیین برنامه‌های ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت: اگر رسانە عزم جدی و حرفەای نداشتە باشد توسعە امکان پذیر نیست.

امان اللهی با بیان اینکە در استان کردستان رسانه‌ها گاها تحت تاثیر اهداف شخصی قرار می گیرند، افزود: متاسفانە گاها منافع شخصی و جریانی بە جای منافع استان اولویت پیدا می کندهک.

وی افزود: در استانهای توسعە یافتە و پیشرو تمام افراد تاثیرگذار وقتی پای منافع جمعی استانشان در میان باشد همە متحد می شوند اما متاسفانە در استان کردستان منافع شخصی بە منافع استان گرە دادە شدە است.

مدیرکل صدا و سیمای استان کردستان همچنین گفت: صدا و سیمای استان کردستان آمادگی تشکیل تیم بررسی رسانەها و سوژەهای اصلی مطبوعات را دارد.

امان اللهی در ادادمە با اشارە بە محور اصلی نشست کە تبین برنامەهای ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی است، افزود: ایدئولوژی نظام که برگرفته از انقلاب اسلامی است، یک دگرگونی بنیادی در ارزشهای است کە منشا آن، اسلام ناب محمدی است و این اندیسە است کە موجب می‌شود استکبار به زانو در بیاید.

امان‌اللهی گفت: علی‌رغم تحریم ها، دشمنی ها و مشکلاتی کە دشمنان انقلاب برای مردم ایران پیش آوردەاند تفکر ضد طاغوتی در بین مردم نهادینە شدە و این راه از ارادە الهی نشات می گیرد بە این دلیل هیچ قدرتی نمی تواند آن را شکست دهد.

وی با بیان اینکه تا قبل از انقلاب صدا و سیما تنها یک شبکه داشت، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمام استان‌ها دارای شبکه و رادیو ۲۴ ساعته شدند.

امان‌اللهی رشد کمی و کیفی در حوزه صدا و سیما را خوب ارزیابی کرد و گفت: این موفقیت‌ها نتیجه سال‌ها تلاش فعالین این عرصه و نگاه ویژه نظام و حاکمیت بوده است که اکنون در سطح کشور ۳۳ شبکه استانی در حوزه‌های مختلف با توجه به نیاز و مطالبات مردم تولید محتوا و برنامه می‌کنند.

مدیرکل صدا و سیمای استان کردستان افزود: هرچند دشمنان سعی دارند که بحث ۴۰ سالگی نظام را با چالش مواجه کنند اما سخیف‌تر از آن هستند که بخواهند این نظام را به چالش بکشند.

بە گفتە امان اللهی در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی مرکز صدا و سیمای استان کردستان برنامەهای متعددی در بخش، صدا، سیما و مجازی دارد کە از چند ماه پیش پخش بخشی از آنها آغاز شدە است.