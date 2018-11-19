پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش باد شمال غربی طی امروز و فردا در سطح استان است که به موجب آن خلیج فارس بخصوص در سواحل مرکزی و جنوبی مواج و متلاطم پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: از عصر امروز بتدریج بر مقدار ابرها در آسمان استان افزوده می شود که انتظار داریم از اواخر وقت امروز و طی فردا، در برخی نقاط استان شاهد بارش باران، گاهی رگبار باران، رعد وبرق و تند باد لحظه ای باشیم.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین طی روز سه‌شنبه احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

وی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، بتدریج افزایش ابر و از اواخر وقت بارش باران، گاهی رگبار و رعد وبرق و در برخی نقاط احتمال مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی امروز با سرعت ۱۰ تا ۳۶ و در سواحل مرکزی و جنوبی گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و از فردا در برخی ساعات تا ۴۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا نیز طی این مدت در سواحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر، در سواحل مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت پنج و ۴۸ دقیقه، جزر دوم دریا ساعت ۱۱ و ۵۹ دقیقه و مد دوم ساعت ۱۸ و ۵۲ دقیقه خواهد بود.