صدور نوتام جدید برای پروازهای VFR تکذیب شد

مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب صدور نوتام جدید در خصوص تعلیق تمامی پروازهای VFR و هوانوردی عمومی تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ میلادی، اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری نوتام مربوطه را در زمان جنگ ۱۲ روزه و با هماهنگی پدافند هوایی کشور صادر کرد.
وی افزود: در همان مقطع و بهصورت رسمی، توقف تمامی پروازهای VFR اعلام شد و این نوتام همچنان معتبر است و موضوع جدیدی در این خصوص صادر نشده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تشریح ماهیت این پروازها بیان کرد: پروازهای VFR عمدتاً شامل پروازهای ناوبری یا پروازهای آموزشی هواپیماهای فوقسبک هستند که معمولاً بین فرودگاههای نزدیک به یکدیگر انجام میشوند؛ برای مثال از فرودگاه بینالمللی مهرآباد به فرودگاه بینالمللی پیام یا بالعکس.
وی یادآور شد: این هواپیماها به دلیل فوقسبک بودن، ممکن است در برخی سامانههای پدافندی کمتر قابل شناسایی باشند و به همین دلیل، بهمنظور حفظ امنیت فضای کشور، تصمیم به توقف این پروازها در آن مقطع اتخاذ شد.
اخوان در پایان تأکید کرد: نوتامی که در زمان جنگ ۱۲ روزه صادر شده، همچنان به قوت خود باقی است، به نظر میرسد برخی برداشت کردهاند که تمدید این محدودیت به معنای انتشار نوتام تازه است، در حالی که هیچ نوتام جدیدی در این خصوص صادر نشده و همان تصمیم قبلی همچنان بهقوت خود باقی است.
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