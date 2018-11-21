به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه دومین دوه جایزه ادبی احمد محمود، نامزدهای ده‌گانه بخش مجموعه‌داستان این جایزه مانند نامزدهای بخش رمان انتخاب و معرفی شدند.

این کتاب‌ها بر اساس نظرسنجی بین حدود ۵۰ نویسنده، منتقد، روزنامه‌نگار به این مرحله رسیده‌اند؛ به این صورت که کتاب‌های مذکور هم از نظر میزان امتیاز مفروض، هم پراکندگی آراء بیشترین‌ها را به دست آورده‌اند. این ده رمان در اختیار ۳ داور نهایی قرار گرفته و از بین‌شان ۵ اثر به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب خواهند شد. این پنج اثر نیز در هفته پایانی آذر معرفی می‌شوند.

به این ترتیب نامزدهای معرفی شده در بخش مجموعه‌داستان این جایزه به ترتیب زیر هستند:

او/ محمد کلباسی/ نشرچشمه

آهن قراضه، نون خشک، دمپایی پاره/ آذردخت بهرامی/ نشرچشمه

با شب یکشنبه/ محمدرضا صفدری/ نشر نیماژ

جای خالی مار/ احسان نصرتی/ نشرچشمه

خدا مادر زیبایت را بیامرزد/ حافظ خیاوی/ نشر ثالث

رژ قرمز/ سیامک گلشیری/ نشرچشمه

روی خط چشم/ پیمان هوشمندزاده/ نشرچشمه

زخمِ شیر/ صمد طاهری/ نشر نیماژ

شرط‌بندی روی اسب مسابقه / امیرحسین خورشیدفر/ نشر ثالث

قلب نارنجی فرشته/ مرتضی برزگر/ نشرچشمه

داوری مرحله نهایی این بخش را بهناز علی‌پور گسگری، رضا زنگی‌آبادی و محمد طلوعی انجام خواهند داد. دبیری این جایزه هم به عهده مهدی یزدانی خرم است.