به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهایی نهایی دومین دوره جایزه ادبی احمد محمود در بخش مجموعه داستان معرفی شدند.

این نامزدها که با داوری بهناز علیپور گسگری، رضا زنگی‌آبادی و محمد طلوعی از میان ۱۰ نامزد ابتدایی برگزیده شده و به این مرحله رسیده‌اند، به این ترتیب‌اند:

«با شب یکشنبه»، محمدرضا صفدری، نشر نیماژ

«جای خالی مار»، احسان نصرتی، نشر چشمه

«خدا مادر زیبایت را بیامرزد»، حافظ خیاوی، نشر ثالث

«روی خط چشم»، پیمان هوشمندزاده، نشر چشمه

«زخم شیر»، صمد طاهری، نشر نیماژ



ده نامزد نخست براساس نظرسنجی امتیازی و آماری بیش از ۵۰ منتقد و نویسنده و روزنامه‌نگار انتخاب شده بودند. جایزه نهایی طی مراسمی روز سیزدهم دی، در سالن شهناز خانه هنرمندان به برگزیده هیات داوران اهدا خواهد شد. این جایزه شامل تندیسی ساخته رضا قرباغی و یک میلیون تومان پول خواهد بود.