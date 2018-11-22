ضرورت توجه به کشت نوین در کشاورزی استان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی شامگاه دیروز چهارشنبه در جلسه مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با مدیران اجرایی استان اظهار داشت: نیازمند نگاه عدالت محور در بخش کشاورزی هستیم.

وی با بیان اینکه باید بحث آبیاری قطره ای مورد توجه قرار گیرد، افزود: افزایش راندمان در بخش کشاورزی باید به عنوان یکی از اهداف این حوزه در نظر گرفته شود.

رحمتی با تاکید بر اینکه باید از توان متخصصان امر بهره برد، گفت: باید از توانمندی ها و ظرفیت های کشاورزی آذربایجان شرقی استفاده کرد.

سرپرست استانداری آذربایجان ‌شرقی سپس در خصوص انتقال آب از رود ارس گفت: انتقال آب از ارس باید در سطح ملی جدی گرفته شود، چراکه تامین آب مورد نیاز تبریز و دیگر مناطق بحرانی در سطح استان از اصلی ترین دغدغه ‌های ما در بحث آب است.

وی با بیان اینکه نیازمند برنامه ‌ریزی ‌ها و نگاه‌ های عدالت محور در بخش کشاورزی هستیم، گفت: اگر در منطقه ای سدی ساخته می شود بدون شک منابع بسیاری در آنجا هزینه شده و عواید این هزینه کرد به مردم منطقه باز خواهد گشت.

رحمتی افزود: اگر در نقطه دیگری ما این چنین پروژه ‌هایی را اجرا نمی ‌کنیم باید یارانه‌ های خاصی را نیز به منظور رعایت عدالت در این مناطق در نظر بگیریم.

وی سپس در خصوص قطعی آب در تبریز گفت: آب مورد نیاز۶۰ درصد مردم تبریز از طریق زرینه رود تامین می شود و در صورت بروز مشکل در خط لوله انتقال آب با مشکلات دیگری روبه رو می شویم. امروز در شهر تبریز شاهد قطعی و افت فشار آب بودیم و بازدیدهایی از محل ترکیدگی لوله داشتیم و در اولین زمان ممکن مشکل حل خواهد شد.