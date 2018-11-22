فامنین در ردیف شهرستانهای محروم کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی پیش از ظهر پنج شنبه در شورای اداری شهرستان فامنین که با حضور فرماندار و بخشدار، اعضای شوراهای شهری و روستایی و معتمدین تشکیل شده بود با تشریح اولویت های برنامه ای این شهرستان گفت: در سند برنامه عملیاتی شهرستان که به تصویب وزارت کشور رسیده فامنین در ردیف شهرستانهای محروم کشور قرار گرفته است که این اقدام در جذب وتخصیص اعتبارات بسیار موثر است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه معتقدم در برنامه ریزی های توسعه حوزه انتخابیه به جای تمرکز بر پروژه های کوچک و برنامه های روزمره باید برنامه های زیر ساختی و کلان استراتژیک را در دستور کار قرار داد، گفت: امور و برنامه های روزمره اجرایی خود بخود انجام می پذیرد اما تمرکز بر برنامه های اساسی و زیر ساختی است که می تواند مانند باران به همه حیطه و حوزه های کاری حیات و نشاط و رونق ببخشد.

حاجی بابایی با اشاره به برگزاری اجلاس جهانی گردشگری در همدان گفت: زمانی نام همدان با عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین به جهان مخابره شد و امروز نتایج تلاشهای ۱۴ سال تلاش برای دریافت و نهادینه کردن عنوان پایتخت تارخ و تمدن ایران زمین برای همدان محقق شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در تبیین این موضوع گفت: پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، بذر رویداد ۲۰۱۸ در همدان بود که خوشبختانه دستاوردهای خوبی برای کلانشهر همدان داشت.

وی بابیان اینکه از سال ۱۳۸۳ تا به امروز برای دریافت این عنوان برای همدان ثابت قدم ایستادیم و در هیئت دولت و شورای فرهنگی کشور و مجلس این عنوان را مصوب کردیم، گفت: با این حال باز عده ای در کاربرد این عنوان مقاومت می کردند اما بالاخره این نهال به بار نشست.

ایجاد منطقه ویژه مبتنی بر فناوری های برتر

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ایجاد منطقه ویژه مبتنی بر فناوری های برتر به عنوان یکی از چهار قطب کشور پس از تصویب نهایی که پیگیری آن هم از ۱۳۸۳ کلید خورد و در حال حاضر به عنوان اولین منطقه «های تک» کشور در همدان کلنگ زنی شده را از پروژه های ملی عظیم زیر ساختی برشمرد و گفت: این طرح نیز می تواند منشاء تحول بسیار بزرگی در حوزه های فناوری و اقتصادی و عمرانی و تولید و اشتغال همدان باشد.

وی گفت: دریافت مصوبه شهرستان شدن فامنین؛ این منطقه را از بن بست و مهجوریت خارج کرد و متعاقب آن قرار گرفتن در منطقه محروم نیز فرصت بسیار خوبی را برای جذب اعتبارات ملی و توسعه شهرستان فامنین فراهم ساخته که باید با برنامه های راهبردی و عملیاتی از این فرصت های بهره برد.

حاجی بابایی تخصیص بودجه های ارتقای شاخص های اقتصادی را نیز از دستاوردهای دیگر برنامه های زیر ساختی برای فامنین برشمرد و گفت: ۱۵.۵ میلیارد تومان اعتبار عملیاتی فامنین است که پس از تصویب سند عملیاتی در سازمان مدیریت و وزارت کشور ابلاغ شد و ۵ میلیارد تومان برای آموزشهای مهارتی از بودجه ارتقای شاخص های اقتصادی تخصیص یافته است.

وی به اعتبارات ملی تخصیص یافته برای ساماندهی تاسیسات فاضلاب شهرستان نیز اشاره کرد وگفت: ۱۰ میلیارد تومان ابلاغ اعتبار داشته ایم که علاوه بر آن ۳.۷ میلیاردتومان نیز برای بهسازی روستایی پیش بینی و تخصیص یافته است.

حاجی بابایی گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان ردیف اعتبار ملی برای ساماندهی آب های روان منطقه پیشخور و ۲.۵ میلیارد تومان نیز برای نگهداری آب وخاک روستاهای گلخندان و مرغاب و چپقلو و عملیات آبخیز داری و پیشگیری از خروج سریع آب های روان حاصل از نزولات جوی و پروژه های مجتمع های آبرسانی فیض آباد و پیشخور پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: اختصاص یک میلیاردتومان برای منطقه اقتصادی جهان آباد نیز نمونه های دیگری از اعتباراتی است که با وجود مشکلات اقتصادی کشور تاکنون در شهرستان جذب شده است و در این زمینه باید برنامه ریزی و تلاش کنیم تا آب شرب به راحتی در اختیار همه قرار گیرد.

وی بیان کرد: شهرستان فامنین در جذب وتخصیص بودجه های توازن منطقه ای و تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه های نفت بخاطر این که در ردیف شهرستانهای محروم کشور تصویب و ثبت شده؛ در اولویت است.

نماینده مردم همدان درمجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اولویت شهرستان توسعه کشاورزی و دامداری و اشتغال و توجه به معیشت مردم منطقه است و بر همین اساس اقتصاد و کشاورزی و دامداری ویژه را پیگیری می کنیم اما باید تلاش شود یکی از صنایع مطرح و با مطالعه دقیق و علمی در فامنین رونق یابد و منطقه به صورت قطب این صنعت خاص تعریف شود.

وی گفت: این امر نیاز به مطالعه علمی و بررسی دقیق آمایش سرزمین در منطقه دارد و قطعا این مقوله از برنامه های استراتژیک و زیر ساختی است که می تواند منطقه را متحول کند.

لزوم تعیین الگوی کشت به صورت علمی و مبتنی بر فرصتهای موجود

حاجی بابایی اشاره کرد: در حوزه کشاورزی نیز بارها بر لزوم تعیین الگوی کشت به صورت علمی و مبتنی بر فرصتهای موجود در منطقه تاکید کرده ایم که امیدواریم در آمایش منطقه این موضوع نیز مد نظر باشد.

حاجی بابایی با دعوت مسئولین به پرهیز از حاشیه پردازی و تاکید بر استفاده از فرصت خدمتگذاری به مردم گفت: برای توسعه شهرستان فامنین از همه ظرفیتهای قانونگذاری در مجلس استفاده کرده ایم و تا روزی که در مسئولیتی که مردم برای ما تعیین کرده اند قرار داریم از همه اهرمها، ظرفیتها و فرصتهای مجلس و دولت برای توسعه همدان و فامنین استفاده خواهیم کرد.

وی بابیان اینکه تنها اولویت ما مردم و مشکلات و مسائل آنهاست، گفت: بیکاری جوانان آرامش روانی خانواده ها را تهدید می کند و دغدغه های اقتصادی نشاط را از جامعه می گیرد و باید تلاش کنیم به دور از جوسازی، تلاش کنیم و اعتماد عمومی را بالا ببریم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: مردمی که به پای کشور و نظام خود ایستاده اند باید طعم شیرین انسجام و همدلی و اتحاد را تجربه کنند.