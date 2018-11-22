دشمنان، راه تسلط بر امت اسلامی را در اختلاف میان مسلمانان میدانند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حمد و سپاس بیکران خداوند یکتا را که اولین است و قبل از او اولینی وجود نداشته و آخرین است و پس از او آخرینی وجود ندارد (هو الاول و الاخر). درود بی پایان بر خاتم پیامبران و اهل بیت ایشان، که رحمه للعالمین بوده و عزت ابدی را برای پیروان خود به ارمغان آوردند؛ درود و رحمت بی حد الهی بر حضرت روح الله و نیز شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی که با نثار خون خویش اسلام عزیز را که به دسیسه دشمنان در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود جان دوباره بخشید تا تلألو انوار آن، انسانهای گرفتار در چنگال ظلمات بردگی را نوید آزادی دهد.

در روزگارانی که حاکمان و مستکبران، دوام و بقای حکومت و ثروت خود را در ذلت، خواری و جهل امت خویش می دانستند، در ۱۷ ربیع الاول مولودی مبارک پا به عرصه گیتی گذاشت که با ولادتش (جاء الحق و زهق الباطل) در جهان طنین انداز گردید او که با شعار(لا اله الا الله) یکه و تنها با اتکا به ذات اقدس الهی در مقابل ظلمت پرستان حق گریز ایستاد، امت واحده اسلام را تشکیل داد که هیچ باطلی را یارای مقابله با او نبود و اکنون نیز با گذشت ۱۴۰۰ سال از طلوع فجر آن، انوار تابناکش روز به روز پر فروغ‌تر گردیده و دانشمندان و سرمداران کفر در مقابل تحدی او هنوز هم عاجز مانده اند. از این رو دشمنان بشریت که آیات بیّن الهی و تفکر اسلامی را سد محکم در مقابل خویش می دیدند راه تسلط بر این امت و منابع آنان در ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمین دانسته و با بزرگ نمودن نقاط اختلاف و بی اهمیت جلوه دادن نقاط مشترک، اهداف شوم خویش را دنبال می‌نمایند.

در دوران حاضر، معمار کبیر انقلاب اسلامی امام راحل(ره) که با نگاه نافذ خویش خطر تسلط اجانب بر اسلام را از طریق اختلاف افکنی به خوبی درک کرده بودند با بهره گیری از معارف عمیق قرآنی و منبعث از آیه شریفه (و اعتصمو بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا) خجسته میلاد حضرت رسول اکرم(ص) را به عنوان هفته وحدت اعلام، که بذر دل انگیز آن، عزت، سربلندی و انسجام هر چه بیشتر مسلمانان جهان است.

اینجانب ایام سراسر نور میلاد مبارک و فرخنده پیامبر رحمت و مهربانی و رئیس مذهب شیعه و هفته وحدت را، که شور و شعف و شادی را در جهان اسلام متجلی ساخته، به همه مسلمانان جهان، هموطنان و علی الخصوص کلیه همکاران گرامی همکاران گرامی و خانواده‌های محترمشان تبریک گفته و آرزوی سربلندی امت اسلامی و ذلت روزافزون استکبار جهانی و ایادی آن را از درگاه خداوندمتعال مسئلت می نمایم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)

سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد»