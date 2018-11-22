بصیرت و دشمن شناسی شاخصه نیروهای بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با کارمندان بسیجی شهرستان اراک اظهار داشت: از جمله برکات مهم انقلاب اسلامی تشکیل بسیج به فرمان بنیانگذار انقلاب بود تا این نیروها با بهره گیری از روحیه انقلابی و دینی به صیانت از نظام و انقلاب اسلامی بپردازند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: طی چهار دهه عمر انقلاب اسلامی نیروهای مخلص بسیجی همواره یار و یاور مردم و نظام اسلامی بوده اند و در روزهای سخت و مقاطع سرنوشت ساز به خوبی ایفای نقش کرده اند.

دری نجف آبادی بیان کرد: یکی از مهمترین شاخصه هایی که نیروهای بسیجی بایستی از آن بهره مند باشند، آگاهی، بصیرت و دشمن شناسی است؛ امروز دشمنان نظام با بهره گیری از فضای مجازی هویت انقلابی ملت را نشانه گرفته اند و در چنین شرایطی نقش نیروهای بسیج بسیار با اهمیت است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: همچنین بسیج بایستی بیش از پیش ترویج و اشاعه فرهنگ اسلامی و انقلابی را در جامعه در دستور کار قرار دهد و در حوزه اقتصادی نیز زمینه ساز تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی در تولید باشد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی امروز جامعه، عنوان کرد: این مشکلات به سبب عدم مدیریت اصولی و صحیح ایجاد شده و در حقیقت نتوانسته ایم از ظرفیت های موجود در حوزه های مختلف به درستی بهره بگیریم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: باید به نحوی در امور برنامه ریزی و عمل شود که حل مشکلات را در پی داشته باشد، چراکه دشمن همواره به دنبال دستاویزی برای توطئه است و از مشکلات موجود در راستای این توطئه ها و آسیب وارد کردن به نظام بهره می گیرد.