به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار رئیس قوه قضائیه با اقشار در اراک اظهار کرد: وحدت و انسجام ملی، عامل اصلی اقتدار کشور در برابر توطئههای دشمنان است و تنها با همبستگی مردم و مسئولان میتوان تهدیدها و نقشههای دشمنان را خنثی کرد.
وی افزود: ایام دهه مبارک فجر، ظرفیتی معنوی برای رشد و تعالی انسان فراهم میکند.
دری نجفآبادی تصریح کرد: ماههای رجب و شعبان مقدمهای برای ورود به ضیافت الهی در ماه رمضان است و مؤمنان باید با آمادگی معنوی، خود را برای بهرهمندی از برکات این ماه بزرگ، شبهای قدر و سحرهای نورانی آن مهیا کنند.
وی با قدردانی از حضور مردم و هدایتهای رهبر معظم انقلاب، وحدت و انسجام ملی را از مهمترین عوامل اقتدار کشور برشمرد و ادامه داد: انقلاب اسلامی با هدایت امام راحل و رهبری فرزانه انقلاب، مسیر عزت، استقلال و ولایت را به ملت ایران آموخت و امروز نیز با صلابت در برابر توطئههای دشمنان ایستاده است.
وی تاکید کرد: شعار «نه شرقی، نه غربی» و دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی، تأسیس نهادهای اثرگذار همچون مجلس، قوه قضائیه، قوه مجریه و نیروهای مسلح را از نعمتهای بزرگ الهی است.
دری نجفآبادی افزود: وجود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار ارتش، فراجا و سایر نیروهای خدوم، جلوهای از الطاف الهی و مایه افتخار ملت ایران است.
استان مرکزی پس از انقلاب شاهد تحولات گسترده علمی، اجتماعی و اقتصادی بوده است
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به دستاوردهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: استان مرکزی در سالهای پس از انقلاب، شاهد تحولات گسترده و ماندگار در حوزههای علمی، اجتماعی و اقتصادی بوده که این پیشرفتها، جلوهای از برکات نظام اسلامی در این خطه است.
وی افزود: با توجه به تاریخ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، استان مرکزی هرگز شاهد چنین گسترهای از نعمتها، پیشرفتها و برکات در حوزههای علمی، معنوی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نبوده و این تحولات عظیم، مرهون انقلاب اسلامی است.
دری نجفآبادی تصریح کرد: استان مرکزی همواره مهد فرهیختگان، اندیشمندان و چهرههای برجسته در حوزههای علمیه، دانشگاهها و عرصههای مختلف علمی، سیاسی، نظامی و امنیتی بوده است.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز بیش هفت هزار شهید از استان مرکزی تقدیم اسلام و انقلاب شده و چهرههای برجستهای همچون شهید دکتر مصطفی چمران و دیگر شهدای بزرگوار، مایه افتخار این دیار هستند.
آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به حوادث نا آرامیهای دیماه تصریح کرد: در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، برخی اغتشاشگران با حمله به مساجد، مدارس، اموال عمومی، فضای شهر را ملتهب کردند که این اقدامات مانع حضور بهموقع نیروهای انتظامی در برخی نقاط شهر شد و خساراتی به اموال عمومی وارد آمد.
وی ادامه داد: با هوشیاری مردم و محوریت مساجد، نماز جمعه و راهپیماییهای گسترده در ۱۹ و ۲۱ دی برگزار شد و مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و در این حوادث، قاسم عزیزی از نیروهای یگان ویژه که برای کمک اعزام شده بود به شهادت رسید.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی ضمن قدردانی از مردم، نیروهای مسلح، قوه قضاییه و مسئولان کشور، بر اهمیت حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تأکید کرد و گفت: ۲۲ بهمن، روز عزت، افتخار و تجدید پیمان با آرمانهای امام، رهبری و شهدا است.
وی با اشاره به انتظار مردم از دستگاه قضایی تاکید کرد: انتظار میرود رسیدگی به پروندههای این حوادث با حکمت، تدبیر، سرعت و عدالت انجام شود.
دری نجفآبادی افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگز خواهان آسیب دیدن هیچ فرد بیگناهی نیست اما با افرادی که به اموال عمومی خسارت زده و امنیت جامعه را مختل کردهاند باید طبق قانون برخورد شود.
وی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی آییننامهها و دستورالعملهای دادرسی گفت: در شرایط جدید، لازم است قوانین و سازوکارهای اجرایی با نگاه تکمیلی و اصلاحی مورد بازنگری قرار گیرد تا برای وضعیتهای پیشبینینشده، آمادگی کامل وجود داشته باشد.
دری نجفآبادی تاکید کرد: هماهنگی و آمادگی حداکثری میان مجلس، دولت، قوه قضاییه و نیروهای مسلح برای مواجهه با شرایط خاص، یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید با رصد دقیق تحولات و توجه به ابعاد بینالمللی، نقشههای دشمنان را خنثی کرد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی ادامه داد: استان مرکزی از نظر علمی، دانشگاهی، پزشکی، صنعتی، کشاورزی، دامداری و حملونقل، ظرفیتهای کمنظیری دارد و با مدیریت صحیح و همافزایی دستگاهها میتوان از این توانمندیها در مسیر پیشرفت و خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم بهره گرفت.
وی بیان کرد: مردم استان مرکزی نیز همواره همراه، آگاه و آماده همکاری با مسئولان در مسیر توسعه و مدیریت صحیح امور هستند.
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