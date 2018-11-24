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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

برای ترمیم

مجسمه‌ها صاحب بیمارستان شدند

مجسمه‌ها صاحب بیمارستان شدند

یک مرکز موسوم به «بیمارستان مجسمه‌ها» در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین افتتاح شده که کار این مرکز ترمیم مجسمه‌های قدیمی آسیب دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، هر ماه حدود بیست مجسمه برنز و سنگی به «بیمارستان مجسمه‌ها» در بوئنوس آیرس منتقل می‌شوند و ۱۵ مجسمه‌ساز و مرمت‌کار عملیات ترمیم آنها را انجام می‌دهند.

این مجسمه‌ها پس از مرمت و رنگ‌آمیزی به محل اصلیشان بازگردانده می‌شوند. برخی از این مجسمه‌ها در اثر عوامل طبیعی چون باد، باران و برف آسیب دیده‌اند اما بیشتر آنها قربان وندالیسم هستند.

وندالیسم تخریب کنترل‌نشده اشیا و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است. این عمل یک ناهنجاری اجتماعی است و بسیاری آن را یک واکنش خصمانه برابر مشکلات اجتماعی و شکست‌های فردی می‌دانند.

شهرداری بوئنوس آیرس ماهانه بیش از ۲۸ میلیون پزو آرژانتینی (حدود ۷۶۷ هزار دلار آمریکا) برای تمیز کردن آثار قدیمی و حذف گرافیتی، آگهی، پوستر و برچسب از روی آثار فرهنگی همچون مجسمه‌ها صرف می‌کند.

کد مطلب 4466656

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