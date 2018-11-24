به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، هر ماه حدود بیست مجسمه برنز و سنگی به «بیمارستان مجسمه‌ها» در بوئنوس آیرس منتقل می‌شوند و ۱۵ مجسمه‌ساز و مرمت‌کار عملیات ترمیم آنها را انجام می‌دهند.

این مجسمه‌ها پس از مرمت و رنگ‌آمیزی به محل اصلیشان بازگردانده می‌شوند. برخی از این مجسمه‌ها در اثر عوامل طبیعی چون باد، باران و برف آسیب دیده‌اند اما بیشتر آنها قربان وندالیسم هستند.

وندالیسم تخریب کنترل‌نشده اشیا و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است. این عمل یک ناهنجاری اجتماعی است و بسیاری آن را یک واکنش خصمانه برابر مشکلات اجتماعی و شکست‌های فردی می‌دانند.

شهرداری بوئنوس آیرس ماهانه بیش از ۲۸ میلیون پزو آرژانتینی (حدود ۷۶۷ هزار دلار آمریکا) برای تمیز کردن آثار قدیمی و حذف گرافیتی، آگهی، پوستر و برچسب از روی آثار فرهنگی همچون مجسمه‌ها صرف می‌کند.