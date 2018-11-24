اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری ۴۷ متهم در اسدآباد

سرهنگ افشین یاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران انتظامی شهرستان اسدآباد با بهره گیری از توان و امکانات انتظامی، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر را طی هفته گذشته در اسدآباد اجرا کردند.

وی گفت: در اجرای این طرح ها، علاوه بر کشف بیش از ۲ کیلو گرم انواع مواد مخدر و انهدام باند ۴ نفره تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان اسدآباد، ۲۰ نفر خرده فروش و ۲۷ معتاد متجاهر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد همچنین از دستگیری۱۰ سارق و کشف ۷ فقره انواع سرقت طی طول هفته گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: به دنبال وقوع چند فقره انواع خرده سرقت در سطح شهرستان، با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت تلاش برای شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا با انجام تحقیقات و شگردهای پلیسی، ۱۰ نفر از سارقان حرفه ای با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و در بازجویی های فنی به ۷ فقره انواع سرقت از جمله موتورسیکلت، اماکن دولتی و خصوصی اعتراف کردند.

سرهنگ یاری با اشاره به توقیف ۳۲ دستگاه وسائط نقلیه مزاحم و متخلف در نتیجه اجرای طرح مقابله با رانندگان مزاحم و متخلف بیان داشت: علاوه بر دستگیری ۱۹ نفر جلبی، ۳ فقره جعل و کلاهبرداری نیز کشف و ۵ نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی اسدآباد همچنین از توقیف ۱۰۰ راس گوسفند فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران انتظامی شهرستان اسدآباد با پایش محورهای مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی مقطعی به کنترل خودروهای عبوری پرداختند.

وی افزود: در این راستا ماموران به یک دستگاه کامیون بنز حامل احشام که در حوالی میدان بهشت زهرا این شهرستان توقف کرده بود، مشکوک و در بازرسی های صورت گرفته از آن ۱۰۰ راس گوسفند قاچاق به ارزش یک میلیارد کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه با هماهنگی مقام قضایی دام های کشف شده به اداره دامپزشکی شهرستان تحویل داده شد، گفت: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا با قانون شکنان برخورد خواهد کرد.