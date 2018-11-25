به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر یکشنبه در نشست با نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان اظهار داشت: در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان عزمی جدی داریم و این مهم از اولویت‌های سال جاری است.

وی به مشکلات کمبود منابع آبی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: یکی از اولویت‌های مهم استان تخصیص اعتبار به پروژه‌های بخش آب و تلاش برای کاهش مشکلات در زمینه تامین آب مورد نیاز مردم است.

استاندار بوشهر با اشاره به افزاش اعتبارات پروژه‌های سدسازی در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: برای تسریع در اجرای طرح‌های سد باغان و دشت پلنگ ۴۸ میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو تخصیص یافت که به ۷۸ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به موافق وزارت نیرو وزارت نیرو با شیرین‌سازی آب دریا برای شهر برازجان به منظور رفع مشکل آب این شهر، اضافه کرد: طرح احداث آب‌شیرین‌کن وحدتیه دالکی نیز با تلاش مجری طرح سرعت می‌گیرد.

گراوند از توسعه اشتغال به عنوان یکی از اولویت‌های مهم استان یاد کرد و ادامه داد: در مرحله نخست طرح اشتغال‌زایی ۱۳۴ میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل برای طرح‌های اشتغال روستایی در استان بوشهر اختصاص یافت.

وی از افتتاح فاز نخست مجتمع بندری نگین بوشهر به عنوان دیگر برنامه‌های امسال یاد کرد و گفت: افتتاح پروژه پرورش ماهی در قفس، آغاز عملیات خط راه آهن بوشهر به شیراز و افتتاح کارخانه سیمان مند دشتی از دیگر طرح‌ها است.