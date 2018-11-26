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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳

همزمان با اکران؛

رضا صادقی تیتراژ فیلم «آستیگمات» را منتشر کرد

رضا صادقی تیتراژ فیلم «آستیگمات» را منتشر کرد

همزمان با اکران فیلم سینمایی «آستیگمات» قطعه موسیقایی تیتراژ این فیلم با صدای رضا صادقی خواننده پاپ منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اکران فیلم سینمایی «آستیگمات» به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی قطعه موسیقایی تیتراژ این فیلم نیز با ترانه ای از بابک بابایی و صدای رضا صادقی منتشر شد.

در این قطعه بابک بابایی ترانه سرا و آهنگساز، رضا صادقی خواننده، فرشید ادهمی نوازنده گیتار و شهراد امیدوار به عنوان تنظیم کننده حضور دارند.

فیلم سینمایی «آستیگمات» به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی و بازی محسن کیایی، مهتاب نصیرپور،باران کوثری، حسین پاکدل،هادی حجازی فر،سیامک صفری،بهنوش بختیاری،حسام محمودی، محمد شاکری و نیکی کریمی هم اکنون روی پرده سینماهاست.

کد مطلب 4468181
علیرضا سعیدی

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