ساخت جاده دسترسی از مهرگان به قزوین نیازهای مردم را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امضای تفاهم نامه سه جانبه استانداری، شهرداری محمدیه و راه و شهرسازی برای احداث جاده دسترسی ساکنان ناحیه شهری مهرگان به قزوین با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، رضا گروسی فرماندار شهرستان البرز، ایرج زاهدپور مدیرکل دفتر شهری استانداری، مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی، پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری، مریم نخستین شهردار محمدیه و اعضای شورای شهر روز دوشنبه در شهرداری محمدیه برگزار شد.

علی فرخزاد در این جلسه اظهارداشت: ناحیه شهری مهرگان به عنوان یک ناحیه منفصل شهری برای ما اهمیت زیادی دارد و باید مشکلات و نیازهای ساکنان آن را برطرف کنیم.

وی افزود: مهرگان این ظرفیت را داشت که به عنوان یک شهر جدید مطرح شود اما در آن مقطع امکانش فراهم نشد ولی امروز با سکونت بیش از ۵۰ هزار نفر در فاز اول توانسته به عنوان یک نمونه موفق در ساخت مسکن مهر مطرح شود که باید زیرساختها بخوبی در آن مهیا شود.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: یکی از مشکلات مردم در شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان وجود عوارضی در مسیر این نواحی به شهر قزوین بود که هزینه های سنگینی را به شهروندان تحمیل می کرد و باید برای آن تدبیر می شد.

فرخزاد تصریح کرد: آقای زاهدپور در شورای سوم و چهارم در شهر محمدیه کلید کار را زدند و امروز باید به درخواست های مردمی رسیدگی کنیم.

وی بیان کرد: در شورای تامین مسکن جلسات متعددی با شورای عالی شهرسازی داشتیم چون امکان جابجایی عوارضی نبود گزینه های زیادی بررسی شد و در نهایت ساخت یک جاده در دستور قرار گرفت.

فرخزاد تصریح کرد: امیدواریم با ساخت این جاده ضمن جلب رضایت مردم بتوانیم مشکلات جابجایی مردم شهر محمدیه و مهرگان به شهر قزوین را حل کنیم.

فرخزاد بیان کرد: در چهلمین سالگرد انقلاب باید کام مردم را با خدمات خود شیرین کنیم و امیدواریم شهردار محمدیه با انتخاب پیمانکار ذی صلاح این کار بسرعت شروع شود.

وی افزود: امسال ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سال قبل ۱۵ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به محمدیه داده شد و امیدواریم این اعتبارات بتواند بخشی از نیازهای عمرانی شهر را برطرف کند.

در این جلسه تفاهم نامه ساخت جاده دسترسی ناحیه شهری مهرگان به قزوین امضا شد.