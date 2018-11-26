سازهای تاریخی ۲ ملت چین و ایران با هم نواختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ChinaDevelopment، یکشنبه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) به همت دفتر فرهنگی منطقه فنگژیان در شانگهای چین کنفرانسی با عنوان «صدایی از جاده ابریشم و یک ملودی پر رمز و راز از ایران» برگزار شد.

حضار حاضر در این کنفرانس از اجرا و همکاری جالب میان ژائو ژوکوان هنرمند چینی و محسن شریفیان موسیقیدان سرشناس ایرانی لذت بردند؛ اجرایی حرفه‌ای که با بهره‌گیری تکنیک‌های درخشان همراه بود.

هر ۲ کشور چین و ایران از تاریخ و تمدنی غنی و باستانی برخوردار هستند و سابقه ارتباط ۲ کشور به دوره پادشاهی «هان» در چین و سلسله اشکانیان در ایران بازمی‌گردد.

کنفرانس «صدایی از جاده ابریشم و یک ملودی پر رمز و راز از ایران» از ۳ بخش تشکیل شده بود: نگاهی گذرا به موسیقی کلاسیک ایران (ردیف ها و آلات موسیقی)، موسیقی فولکلور بوشهر و بخش پیوندها با جاده ابریشم (آشکارسازی ریشه های ایرانی ساز چینی پایپا).

ژائو ژوکوان در این کنفرانس با بهره گیری از تحقیق میدانی و تجربیات واقعی خود راجع به فرهنگ و موسیقی ایرانیان سخن گفت.

در انتهای این برنامه ژوکوان و محسن شریفیان قطعه ای با نام «رویای آبی» را به همراه پخش تصاویر زیبایی از خلیج فارس نواختند، آهنگساز این قطعه محسن شریفیان بود. سازی که ژوکوان استفاده کرد پیشینه‌ای هزار ساله دارد و از ساز بربت ایرانیان می آید که در چین مورد تغییر و تحول قرار گرفته است. فلوت محسن شریفیان نیز سازی تاریخی در منطقه بوشهر ایران است.

این همکاری نه تنها اجرایی مشترک میان سازهای تاریخی ایران و چین بود که عمق دوستی میان ۲ ملت را از پس تاریخ هزار ساله جاده ابریشم نمایان کرد و نشان دهنده نقش و قدرت موسیقی در ارتباط میان ملت ها است.