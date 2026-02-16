حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان ۴ شهید برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرنگار شبکه المیادین در منطقه البقاع شامگاه یکشنبه اعلام کرد این حمله، هوایی بوده و به شهادت چهار تن منجر شده است.
بر اساس این گزارش، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز پیشتر از سقوط یک پهپاد رژیم صهیونیستی در شهرک «حولا» در نوار مرزی خبر داده بود.
همچنین نظامیان ارتش رژیم اسرائیل با عبور از «خط آبی» در منطقه «میسالجبل» حدود ۱۰ متر پیشروی کرده و پس از انجام عملیات شناسایی، به پشت حصار مرزی بازگشتند.
با وجود پایبندی ارتش، دولت و مقاومت لبنان به آتش بس، رژیم صهیونیستی همچنان آن را به صورت تقریبا روزانه نقض می کند و هیچ توجهی به درخواست های منطقه ای و بین المللی برای توقف این تجاوزگری ندارد.
آتشبس بین رژیم صهیونیستی و لبنان روز چهارشنبه هفتم آذر ماه ۱۴۰۳ امضا شد. قرار بود نظامیان رژیم صهیونیستی بر اساس این آتشبس طی دو ماه از جنوب لبنان خارج شوند، ولی این رژیم بر خلاف مفاد آتشبس، نیروهای خود را در برخی از موقعیتهای راهبردی در جنوب لبنان حفظ کرده و به حملات خود به لبنان ادامه می دهد.
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