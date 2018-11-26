انتشار فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش مقالات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، فراخوان بخش مقالات یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با موضوع «هنرهای تجسمی و پدیده خلاقیت» منتشر شد و علاقه مندان تا اول بهمن فرصت دارند آثار خود را به این بخش ارایه کنند.

همزمان با برپایی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بهمن ۱۳۹۷، همایش تخصصی در زمینه هنرهای تجسمی برگزار می شود. در کنار این همایش ارایه مقالات با موضوع «هنرهای تجسمی و پدیده خلاقیت» نیز برگزارمی شود. ستاد برگزاری جشنواره از کلیه پژوهشگران و نویسندگان حوزه هنرهای تجسمی کشور دعوت کرده است تا با ارسال مقاله در این رویداد سالانه هنرهای تجسمی شرکت کنند.

در این فراخوان در توضیح موضوع مقالات آمده است: مساله خلاقیت بنیادی‌ترین ویژگی‌ است که اثر هنری را تبدیل به اندوخته‌های فرهنگی هر جامعه‌ای می‌کند. خلاقیت در تولید اثر هنری بیش از آنکه در مفهوم روان‌شناسیِ نبوغ خلاصه شود پدیده‌ای حاصل از چگونگی رابطه هنرمند و جهان پیرامون اوست. خلاقیت در پیوند مستقیم با سه حوزه جامعه، اقتصاد و آموزش قرار دارد و از آنها تاثیر می‌گیرد و تأثیر نیز می‌گذارد.

در بخش هنرهای تجسمی و جامعه مقاله‌هایی مد نظر است که به روابط در هم تنیده شده هنرهای تجسمی و جامعه می‌پردازند و محوریت‌هایی چون تاریخ هنرهای تجسمی و تغییرات اجتماعی، هنرهای تجسمی و تغییرات هویتی، هنرهای تجسمی و فرهنگ جهانی شده، هنرهای تجسمی و فرهنگ دیجیتال، هنرهای تجسمی‌ و سیاست، هنرهای تجسمی و سیاست‌گذاری فرهنگی مدنظر برگزارکنندگان است.

در بخش هنرهای تجسمی و اقتصاد مقاله‌هایی مدنظر است که سازوکار اقتصاد و هنرهای تجسمی در بخش گالری‌ها، حراجی‌ها و دیگر حوزه‌های مربوط به آن را بررسی می‌کنند و مقاله‌هایی با محوریت‌های هنرهای تجسمی و گالری‌ها، هنرهای تجسمی و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی دولتی، هنرهای تجسمی و تجربه اقتصاد جهانی، هنرهای تجسمی و حراجی‌ها، جریان‌های هنرهای تجسمی و تأثیرپذیری از اقتصاد، هنرهای تجسمی و کارکرد گالری‌های در پرورش خلاقیت مدنظر است.

در بخش هنرهای تجسمی و آموزش بحث مهارت آموزی، فراگرفتن دانش تجزیه و تحلیل آثار و آشنا شدن با تاریخ‌ هنر، با محوریت‌های هنرهای تجسمی و دانشگاه، هنرهای تجسمی و مواد درسی هنر، هنرهای تجسمی، آموزش و نسبت آن با فرهنگ ایران، هنرهای تجسمی و شیوه‌های آموزش، هنرهای تجسمی و موسسات آموزشی هنر (بررسی و مقایسه وضعیت آموزشی در این موسسات یا مقایسۀ آنها با دانشگاه) مدنظر است.

مدیر همایش و فراخوان مقالات یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر حسن موریزی نژاد و داوران این بخش بهنام کامرانی، حامد کیا و شهروز مهاجر هستند.

در این بخش به سه نفر از برگزیدگان لوح افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود و به نویسندگانی که مقالاتشان در کتاب چاپ شود لوح تقدیر و کتاب اهدا خواهد شد.

استادان و پژوهشگران محترم باید مقالات کامل خود را مطابق فرمت پیشنهادی جشنواره که در سایت جشنواره به نشانی http://www.ivafestival.ir قرار گرفته است، ارایه کنند.

آخرین مهلت ارسال مقالات اول بهمن ماه و داوری آثار ۴ تا ۱۵ بهمن ماه خواهد بود.

یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با دبیری ابراهیم حقیقی در بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار می شود. در این جشنواره سید امیر سقراطی دبیری هنری و محسن سلیمانی دبیری اجرایی را عهده دار هستند.