تجلیل از پنج پژوهشگر برتر در یازدهمین جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، حسن موریزی‌نژاد مدیر بخش همایش و فراخوان مقالات یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره این بخش گفت: در این دوره به ابتکار مدیر هنری جشنواره بخش پژوهش به صورت جدی گنجانده شده چراکه پژوهش رکن مهمی در حوزه هنر و مکمل فعالیت‌های هنری است.

وی درباره عنوان «هنرهای تجسمی و پدیده خلاقیت» که موضوع فراخوان بخش مقالات است، گفت: ما فکر کردیم که چه عواملی روی هنرهای تجسمی و خلاقیت اثرگذار است و در این راه عوامل متعددی را شناسایی کردیم که سه محور آن مدنظر قرار گرفته است. تاثیری که جامعه روی خلاقیت می‌گذارد و شامل برخورد مردم و استقبال آنها از هنرمند و کار هنری می‌شود که انگیزه هایی در هنرمند ایجاد می‌کند. موضوع بعدی تاثیری است که اقتصاد می‌تواند در امر خلاقیت داشته باشد. در این بخش تاثیر حراجی ها، گالری‌ها و نمایشگاه گردان‌ها به عنوان ارکان مهم اقتصاد هنر مدنظر است و اینکه چه تاثیری بر خلاقیت می‌گذارند. در نهایت تاثیر آموزش بر امر خلاقیت مدنظر قرار گرفت. بررسی مساله آموزش به ویژه در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی و تاثیر شیوه‌های آموزش در پیشبرد خلاقیت در این مجال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر بخش همایش و فراخوان مقالات یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در ادامه درباره دیگر بخش‌های پژوهش عنوان کرد: ما در این دوره جشنواره از ۵ نفر از افرادی که در حوزه پژوهش سابقه خوبی دارند و از نسل‌های مختلف هستند، تجلیل خواهیم کرد. در طول جشنواره در موزه امام علی(ع) کتاب‌های مهمی که طی ۴۰ سال در عرصه هنرهای تجسمی منتشر شده است، نمایش داده می‌شود که در کنار آن ما به شکل‌های مختلف به معرفی این ۵ نفر می‌پردازیم که از جمله آنها معرفی کتاب‌ها و مقالات آنهاست.

موریزی نژاد در پایان گفت: یک بخشی را هم به صورت پنل در این دوره جشنواره در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌کنیم که قرار است در این پنل‌ها در سه محوری که در بالا ذکر کردم، سخنرانی و ارایه مقاله داشته باشیم. در همین پنل‌ها مقالات بخش مسابقه نیز ارایه می‌شوند.

داوران بخش همایش و فراخوان مقالات یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر شامل بهنام کامرانی، حامد کیا و شهروز مهاجر است.

در این بخش به سه نفر از برگزیدگان لوح افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می‌شود و به نویسندگانی که مقالاتشان در کتاب چاپ شود لوح تقدیر و کتاب اهدا می‌شود.

استادان و پژوهشگران محترم باید مقالات کامل خود را مطابق فرمت پیشنهادی جشنواره که در سایت جشنواره قرار گرفته است، ارایه کنند.

آخرین مهلت ارسال مقالات اول بهمن ماه و داوری آثار ۴ تا ۱۵ بهمن ماه خواهد بود.

یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با دبیری ابراهیم حقیقی در بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

در این جشنواره سیدامیر سقراطی دبیری هنری و محسن سلیمانی دبیری اجرایی را عهده‌دار هستند.