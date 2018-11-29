توجه ناشران به نیازهای جامعه نخبگانی در تولید و انتشار کتاب

محمد مهدی نژاد در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور و استقبال از نمایشگاه بسیار پرشور و خوب بوده است و برخی برای خرید کتاب های درسی و علمی و برخی نیز حتی برای تفریح به نمایشگاه آمده اند اما نباید از این موضوع غافل شویم که این رویکردها می تواند ارتباط افراد را با کتاب و کتاب خوانی بهتر کند.

وی افزود: هر چه از این دست فعالیت ها بیشتر برگزار شود برای جامعه مفیدتر خواهد بود و حضور ناشران مختلف نکات مثبتی است که می توان آن ها را در این نمایشگاه دید.

معاون علمی آستان قدس در پاسخ به سوال ارزیابی اش نسبت نقاط قوت و ضعف نمایشگاه خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین نقاط قوتی که می توان به آن اشاره کرد حضور پرشور مردم در نمایشگاه است اما نقطه ضعفی که می توان در این نمایشگاه دید این است که ناشران با دقت بیشتری کتاب ها را باید چاپ کنند.

وی ادامه داد: کتاب ها باید براساس نیاز سنجی جامعه نخبگانی چاپ شوند و به این موضوع دقت کنند که دانشگاه ها، حوزه های علمیه و جامعه نخبگانی دقیقا چه نیازی را در جامعه دارند اما با رعایت کیفیت و نیازها باید چاپ شود.

مهدی نژاد تصریح کرد: عدم توجه به نیاز سنجی جامعه باعث این می شود که در نمایشگاه بتوان این موضوع را مشاهده کرد که خرید به اندازه ای که باید نیست و فروشی هم که وجود دارد فقط برای برخی از کتاب ها است.

وی در پاسخ به سوال دیدگاه آستان قدس رضوی نسبت به برگزاری نمایشگاه های بین المللی کتاب در مشهد مقدس گفت: ما یکی از بزرگ ترین شرکت کننده های این نمایشگاه هستیم که همین موضوع نشان دهنده این است که آستان قدس رضوی نظر مثبتی نسبت به این موضوعات دارد و برگزاری چنین نمایشگاه هایی را در نشر فرهنگ عمومی و افزایش سطح علمی جامعه موفق می داند.