اعلام جزییات فستیوال «موسیقی و آزادی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج آزادی، نشست رسانه‌ای فستیوال «موسیقی و آزادی» صبح روز چهارشنبه هفتم آذر ماه در کتابخانه مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار شد.

این نشست با حضور یاشار درفشه دبیر فستیوال، سرپرست گروه های شرکت کننده و اهالی رسانه برگزار شد.

در ابتدای نشست یاشار درفشه گفت: انگیزه ما برای برگزاری این فستیوال اتحاد گروه های موسیقی بود. با توجه به ازدیاد اجراها، کوچک شدن سبد فرهنگی خانواده ها و کاهش استقبال از تمامی اجراها، برگزاری کنسرت برای گروه های موسیقی کوچک هزینه بر است و سختی های زیادی برای آنها به دنبال دارد.

دبیر فستیوال «موسیقی و آزادی» افزود: فکر می‌کنم اولین بار است که بنیاد رودکی از فستیوال‌ موسیقی مستقل حمایت می‌کند آنهم در حالی که هیچ سالنی در شهر تهران از لحاظ سیستم صدا و ارتباط بین گروه و مخاطب بهتر از سالن برج آزادی نیست.

وی بیان کرد: این فستیوال از ۱۸ آذر تا ۲۵ دی در پنج هفته و در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته برگزار می شود

دبیر فستیوال «موسیقی و آزادی» در بخش دیگری از صحبت های خود در باره مسایل مالی این فستیوال گفت: از هرگروه یک میلیون تومان بابت ورودیه دریافت شده است و پس از اتمام این فستیوال هزینه به صورت پنجاه-پنجاه بین برگزارکننده و گروه‌ها تقسیم می‌شود. به این صورت ما شرایط گرفتن سالن را برای گروه ها تسهیل و حمایت بنیاد رودکی را نیز جذب کرده ایم.

شهریار مسرور، گروه مدار (پرهام علیزاده)، گروه دگردیس (فرشاد رمضانی)، هومن اژدری، امیراشکان غلامی، گروه کانال، گروه مون هد، گروه بادزنگ، فواد قمشه‌ای، پیل دم، گروه ضرب و فوت (رضا تاجبخش)، گروه هشتگ تهران، سبحان اکرامی و اشکان ماهری گروه‌ها و هنرمندانی هستند که در این فستیوال اجرا خواهند داشت.

در ادامه نشست نماینده هر گروه به معرفی گروه و نحوه اجرای خود پرداخت.

فستیوال «موسیقی و آزادی» با حضور ۱۵ گروه از ۱۸ آذر تا ۲۵ دی در مجموعه برج آزادی برگزار می شود.