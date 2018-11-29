رسانه ملی در جنگ نرم رسانه ای، مرجع است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضی استاد دانشکده صدا و سیما و معاون پژوهشی و برنامه ریزی صدا و سیما در نشست تخصصی فرهنگ و انقلاب اسلامی؛ رویش ها ودستاوردها با بیان اینکه رسانه به ویژه رسانه ملی این روزها به دلایل مختلفی با هجمه مواجه شده است، گفت: در کنار آسیب شناسی باید به تحولات و پیشرفت ها هم نظر داشت. رسانه ملی به عنوان نمونه اصلی و محوری کلیت رسانه های جمهوری اسلامی چند نکته را تصدیق می کند.

وی افزود: یکی از نکات مهم در خصوص رسانه ملی حفظ مرجعیت رسانه ملی در جنگ نرم رسانه ای است. آمارها نشان می دهد که به طور متوسط ۸۰ درصد مردم ایران مخاطب تلویزیون هستند البته این به معنای این نیست که هر برنامه صدا و سیما ۸۰ درصد مخاطبان را جلب کرده است بلکه به این معناست که ۸۰ درصد از جمعیت کلیت ایران به نحوی با تلویزیون در ارتباطند و به فراخور سلایق و علایقشان، برنامه هایی را از تلویزیون دنبال می‌کنند.

رضی با اشاره به اینکه تنها ۲۰ درصد از جمعیت ارتباط خود را با تلویزیون قطع کرده‌اند و به عبارتی با تلویزیون قهر هستند، اظهار داشت: در دهه های اخیر که با جنگ نرم رسانه ای عجیب و غریبی روبرو بودیم، این آمار همچنان ثابت مانده و در سالهای مختلف به طور میانگین همان ۸۰ درصد مخاطب تلویزیون بوده‌اند. این به نظرم دستاورد بزرگی برای رسانه ملی است.

معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه ملی در پیشبرد راندمان انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: پیشبرد این گفتمان که مورد تأکید مقام معظم رهبری است و در دستور کار همه دستگاه ها قرار دارد در تلویزیون هم به نحو گسترده ای دنبال شده است. ویژگی رسانه ملی و صدا و سیما این بوده که گفتمان انقلاب اسلامی را نهادینه سازی کند به این معنا که برای آن نهادهای ویژه ای در نظر بگیرد و این بحث را به طور نهادینه پیش ببرد.

وی سپس به نقش تلویزیون در مقاطع حساس تاریخی اشاره کرد وگفت: نقش تلویزیون در برنامه‌ریزی و شکل دادن به جریان ها در مقاطع حساس تاریخی پس از انقلاب، نقش برجسته ای بوده است.

استاد دانشکده صدا و سیما با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌های رسانه ملی ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی بوده، افزود: در این راستا هم رسانه ملی گام های موثر و خوبی برداشته است. البته این طور نبوده که در همه بخش ها و برنامه ها یا سکانس هایی از فیلم و سریال ها به طور کامل تأکید بر سبک زندگی ایرانی-اسلامی به طور دقیق رعایت شده باشد ولی می توان گفت در کلیت این برنامه این سبک زندگی به خوبی ترویج شده است و جریان سازی مناسبی در حوزه فیلم و سریال انجام گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: برای مثال تأکید رسانه ملی در سالهای اخیر بر ساخت و پخش سریال های داخلی و عزل نظر از فیلم ها و سریال های خارجی، قدمی بوده که این رسانه برای ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی برداشته است.

رضی راه اندازی شبکه‌های استانی در سراسر استان ها را یکی از دستاوردهای مهم رسانه ملی در دوران بعد از انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: همچنین ایجاد چندین شبکه با رویکردهای جدید برای کودکان و نوجوانان که طی چند سال اخیر انجام گرفته است، یکی دیگر از دستاوردهای مهم صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همه این شبکه ها توجه به کارهای داخلی و تولیدات بومی بوده است.

استاد دانشکده صدا و سیما تصریح کرد: یکی دیگر از دستاوردهای رسانه ملی ایجاد شبکه ها و برنامه های نخبگانی، علمی و معرفتی در قالب رسانه ملی بوده است. همچنین شبکه های مبتنی بر سرگرمی های سالم برای مثال شبکه سه سیما یکی دیگر از اقداماتی بوده که در جذب مخاطب و فرهنگ سازی موثر بوده است.

وی سپس به شبکه های مختلف رادیویی اشاره کرد و گفت: با ایجاد ۲۰ شبکه رادیویی اقدام مهمی در پیشرفت رسانه ای جمهوری اسلامی صورت گرفته است. همچنین تحولات رسانه ای در حوزه برون مرزی یکی دیگر از دستاوردهایی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. امروزه ۳۶ شبکه رادیویی و ۱۰ شبکه تلویزیونی برون مرزی در قالب صدا و سیما فعال هستند که خودشان در حد یک سازمان کاملاً مستقل تأثیرات بسزایی داشته اند.

رضی یادآور شد: یکی از اهداف و برنامه های صدا و سیما تلاش برای همسویی و همبستگی شبکه های همسو در منطقه و جهان بوده است. یکی از این اقدامات تلاش هایی بوده که در قالب اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی صورت گرفته است و صدا و سیما در آن نقش برجسته ای دارد.

این استاد دانشگاه در پایان به فعالیت های نظارتی و فرهنگ سازانه صدا و سیما در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با بروز فضای مجازی، صدا و سیما، شورایی را برای ورود به این فضا تشکیل داده که برنامه های آن در آینده تأثیرات خود را نشان خواهد داد.