کامبیز درم بخش درباره کتاب «هنرهای تبسمی» که قرار است توسط نشر گویا منتشر شود به خبرنگار مهر گفت: این کتاب به عنوان مجموعه کاملی از نقاشیها، کاریکاتورها و طرحیهایم است که با موضوع هنر و گالریگردی ۲۵ آذرماه در نشر گویا رونمایی خواهد شد.
وی در معرفی هر چه بیشتر این کتاب بیان کرد: این کتاب را با کار روی تمام رشتههای هنری از جمله موسیقی، عکاسی، نقاشی و گالریها آماده کردهام که در قالب ۲۰۰ صفحه به چاپ میرسد.
این کاریکاتوریست افزود: کاریکاتورها و طرحهای این کتاب که هم رنگی و هم سیاه و سفید هستند، با در نظر گرفتن جنبههای انتقادی و زیباییشناسی هنر گردآوری شدهاند.
وی با اشاره به اینکه «هنرهای تبسمی» عنوان طنزآمیز هنرهای تجسمی است که برای این کتاب در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در زمان رونمایی کتاب، بخشی از آثار کتاب به صورت پرینت به نمایش گذاشته میشود و به فروش میرسد.
درم بخش با تاکید به اینکه این کتاب پک کاملی از نقاشیها، کاریکاتورها و طرحیهای وی است، گفت: کتاب «هنرهای تبسمی» با چیزی حدود ۲۰۰ صفحه، قطع رحلی دارد که با تیراژ هزار نسخه رونمایی میشود و به فروش میرسد، اگرچه در حال حاضر قیمت این کتاب هنوز مشخص نشده است.
وی با یادآوری اینکه ۴۰ اثر از کارهایی که در این کتاب به آن پرداخته شده است، پیش از این به صورت نمایشگاه در گالری سیحون در معرض دید قرار گرفته بوده است، تاکید کرد: قرار بود این کتاب مهر ماه امسال به چاپ رسد اما به علت گرانی کاغذ روند انتشار کندتر شد و رونمایی آن تا آذرماه به طول انجامید.
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