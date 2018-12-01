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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۹:۳۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

اجرای ۲۲ برنامه در ۶ موضوع طی هفته فرهنگی پردیس

اجرای ۲۲ برنامه در ۶ موضوع طی هفته فرهنگی پردیس

پردیس- رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پردیس از اجرای ۲۲ برنامه در ۶ موضوع طی هفته فرهنگی این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام مجید عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری نمایشگاه فرهنگی پردیس را معرفی، حمایت و تشویق هنرمندان دانست و افزود: هفته های فرهنگی در واقع نوعی تشویق و حمایت از مجموعه های فرهنگی شهرستان است، که با از دعوت هنرمندان فعال در حوزه‌های فرهنگی و هنری و به نمایش گذاشتن  خلاقیتها و هنرهایشان باعث شناسایی و آشنایی مردم با انواع فعالیت های هنری و فرهنگی انجام گرفته در سطح شهرستان می شود.

وی بیان کرد :فعالیت‌های فرهنگی و هنری از نکات مثبت و موثر در ارزیابی فعالیتهای شهرستان است که بحمدالله شاهد استقبال بیشتر مردم در نمایشگاه بودیم.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پردیس افزود: عده ای از هنرمندان و فعالین شهرستانی که معرف حضور شهروندان نیستند در این مکان و نمایشگاه ها می توانند، توانمدی های خود را در انظار عموم قرار دهند تا هم بازدید کنندگان و هم هنرمندان و غرفه داران تبادل فرهنگ و اطلاعات و آموخته ها را بین یکدیگر داشته باشند.

وی اذعان داشت،: دعوت از پیشکسوتان عرصه هنر و فرهنگ در این نمایشگاه باعت تعامل بیشتر آنان با مردم خواهد بود، هفته فرهنگی با افتتاحیه نمایشگاه در سالن ورزشی شهدای گمنام پردیس با همت مخصوصاً فرمانداری، شهرداری پردیس و بومهن، اداره صنعت و معدن و با دبیری اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان برگزار  شد، که یکی از اثر گذارترین و فعال ترین اتفاقی بود که در سطح شهرستان رخ داد.

عبداللهی اضافه کرد: از همه اقشار فرهنگی شهرستان برای شرکت در نمایشگاه دعوت شد و طی چند روز برگزاری نمایشگاه استقبال خوبی از آن به عمل آمد.

وی به تشریح برنامه های هفته فرهنگی پردیس پرداخت و ادامه داد: برنامه های جانبی متعددی برای هفته فرهنگی پردیس تعریف کرده بودیم، که در شش روز  با ۶ موضوع و ۲۲ عنوان برنامه در سطح شهرستان و روستاها توسط بخشداران و دهیاران برگزار می شود.

عبداللهی د ر ادامه اذعان داشت: برنامه های نمایشگاه محدود به غرفه داری نبود، بلکه استیج نمایشگاه نیز در دو شیفت صبح و بعد از ظهر توسط هنرمندان لحظات شادی را برای بازدیدکنندگان به ارمغان داشت.

وی در خصوص تاتیر شناخت افراد و توانمدی هایشان گفت: نمایشگاه ها و  فعالیت های فرهنگی به نوعی در هویت بخشی افراد و شهروندان موثر است و این هویت بخشی باعث می شود افراد از بسیاری از ناهنجاری ها فاصله بگیرند که خود در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن موثر است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پردیس در خصوص ارزیابی نمایشگاه گفت: ما  مجریان نباید کار خود را ارزیابی کنیم بلکه رضایتمندی شهروندان و هنرمندان می تواند عملکرد و ارزیابی نمایشگاه را تببین کند،  بنابراین انتقادات و پیشنهادات شهروندان و بازدیدکنندگان  از  عملکرد نمایشگاه و مجریان  در ارائه فعالیتهای بهتر و بهینه مجریان نیز تاثیر گذار است.

کد مطلب 4472362

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