به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری آغاز به کار گالری دیلمان دوشنبه ۱۲ آذر با حضور علی مقدم حیدری مدیر هنری، هدیه مرتاضیان سرمایه‌گذار و رییس هیات مدیره گروه «هنربانی آوام» و کوروش قاضی مراد هنرمند خوشنویس در گالری دیلمان برگزار شد.

علی مقدم حیدری مدیر هنری گالری دیلمان در ابتدای نشست درباره فعالیت این گالری گفت: گالری دیلمان از ۱۶ آذر با نمایشگاه مجسمه‌های سیمین اکرامی آغاز به کار می‌کند. ما در گالری دیلمان برنامه منظمی برای معرفی هنرمندان جوان و احترام به پیشکسوتان هنری داریم. معرفی هنرمندان جوان شامل برنامه‌ریزی برای شناساندن آنها و رساندن کارها به سطوح مختلف حرفه‌ای و بازارهای بین‌المللی است.

وی افزود: در این گالری بدون دریافت هزینه‌ای اقدام به برگزاری نمایشگاه برای هنرمندان خواهیم کرد و برنامه‌ریزی طولانی مدت برای هنرمندان خواهیم داشت.

مقدم حیدری درباره حضور هنرمندان کمتر شناخته‌شده در گالری دیلمان بیان کرد: در نظر داریم تا جایی که بتوانیم حرفه‌ای کار کنیم و سعی کردیم از هنرمندان جوان با استعداد در کنار هنرمندان پیشکسوتی مثل سیمین اکرامی که زیر حجاب معاصر بودن، مانده‌اند استفاده کنیم.

هدیه مرتاضیان نیز درباره فعالیت گالری دیلمان در خارج از ایران گفت: در حال انجام رایزنی‌هایی برای راه‌اندازی شعبه خارج از کشورمان هستیم. در این ارتباط کارمان در فضای بین‌المللی را با شهر نیویورک آغاز خواهیم کرد و سپس کارمان را در دیگر کشورها گسترش خواهیم داد. امیدوار هستم تا با آغاز فعالیت گالری دیلمان فضای هنر و معماری را با هم آشتی دهیم. همچنین جای خالی هنر ایران در فضای بین‌المللی احساس می‌شود و امیدواریم هنرمندان ایرانی بتوانند جایگاه هنر ایران را بازگرداند.

کوروش قاضی مراد هنرمند خوشنویسی که با گالری دیلمان همکاری دارد، در سخنانی گفت: من از سال‌های دور علی مقدم حیدری را می‌شناسم و خیلی خوشحالم که در ابتدای جوانی گالری‌داری را آغاز کرده است. من با گالری‌های محدودی کار کردم که مشکلات زیادی با هنرمندان داشتند اما می‌دانم که علی مقدم درد هنرمندان را می‌داند و به همین دلیل خوشحالم با این گالری همکاری دارم.

مقدم حیدری در ادامه با بیان اینکه با مجموعه‌داران هنری تعامل داریم، گفت: ۶ برنامه منظم نمایشگاه تا آخر سال داریم و مجموعه کارهای هنرمندان این نمایشگاه‌ها را به صورت قسطی خریداری کردیم. لازم است بدانید قبل از افتتاحیه نمایشگاه‌ها، تبلیغات گسترده‌ای برای فروش این آثار انجام می‌دهیم، حتی یکی از این مجموعه‌های هنری به طور کامل فروش رفته است.

وی در مورد توجیه اقتصادی برپایی نمایشگاه‌ها و رایگان برگزارشدن نمایشگاه هنرمندان بیان کرد: چون خودم هنرمند بودم، با دغدغه‌های هنرمندان آشنا هستم. می‌دانم قیمت‌ها در گالری‌ها افزایش یافته است و به همین دلیل هزینه‌های تبلیغات و شارژ نمایشگاه را رایگان خواهیم کرد، البته درصد معمول همه گالری‌ها را از هنرمندان دریافت می‌کنیم.

مدیر هنری گالری دیلمان با اشاره به برنامه‌های گالری درباره هنرهای جدید، یادآور شد: یکی از اهداف گالری دیلمان علاوه بر مباحث مادی، توجه ویژه به کیفیت آثار هنری است، بنابراین حتما هنرهای جدید را نیز به نمایش خواهیم گذاشت.

مقدم حیدری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در شرایط اقتصادی کنونی، چه برنامه‌ای برای ترغیب مشتریان عادی دارید، گفت: در همین شرایط اقتصادی نامناسب، مدت یک سالی که فعالیت‌مان را آغاز کردیم فروش خوبی را شاهد بوده‌ایم حتی به نسبت یک سال پیش، با وضعیت بهتری از نظر فروش آثار روبرو بوده‌ایم. برای ترغیب مشتریان عادی که از هنر سررشته‌ای ندارند، برنامه‌هایی داریم و با شیوه‌های مختلف آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری خواهیم کرد. برای مثال یکی از مشتریان که با کارهای فریدون آو آشنایی نداشت را ترغیب کردیم تا اثری از او را خریداری کند که بعد از یک ماه ارزش این اثر دوبرابر شد و مشتری ما نیز ترغیب شده است تا در خرید آثار هنری سرمایه‌گذاری کند.

مقدم حیدری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره نحوه قیمت‌گذاری آثار هنری گالری بیان کرد: قیمت‌گذاری آثار توسط کارشناسان ما به همراه خود هنرمند انجام می‌شود و رنج قیمتی آثار از زیر ۱۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان است.

وی درباره حضور هنرمندان خارجی در گالری دیلمان اظهار کرد: هنرمند خارجی توجیه اقتصادی برای ما ندارد و به همین دلیل با احتیاط وارد این موضوع خواهیم شد، مگر اینکه زیرساخت‌های حضور هنرمندان خارجی در گالری مهیا شود.

مقدم حیدری در پایان گفت: سیمین اکرامی، لادن بروجردی، ارسیا مقدم، مهری سراج، فریناز نصیرپور، حامد مصطفوی و کوروش قاضی مراد از هنرمندانی هستند که مدت یک سال با گالری‌ دیلمان همکاری دارند و مجموعه آثار آنها را به صورت قسطی خریداری کرده‌ایم.

نمایشگاه مجسمه‌های سیمین اکرامی با عنوان تخریب، جمعه ۱۶ آذر در گالری دیلمان به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان ظفر (دستگردی) نبش خیابان کودکان غزه، شماره ۵۰ آغاز به کار خواهد کرد.