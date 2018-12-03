میزان نور جهان اندازه گیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به نظر می رسد تعیین نور قابل مشاهده جهان کار مشکلی باشد. اما گروهی از دانشمندان توانسته اند این کار را انجام دهند. آنها دقیق ترین اندازه گیری از نور جهان را با استفاده از اطلاعات اشعه گامای تلسکوپ فضایی فرمی و چند ترفند عجیب انجام داده اند. آنها همچنین اطلاعات ۷۰۰ سیاهچاله را بررسی کردند.

با این روش مشخص شد درخشش نور آسمان از فاصله ۲.۵ مایلی به اندازه به اندازه یک حباب لامپ ۶۰ واتی است.این نور بسیار کم است اما کاملا سیاه نیست.

در مطالعات قبلی از نور ماوربنفش برای انجام محاسبات استفاده می کردند اما این روش قابل اعتماد نبود زیرا احتمال داشت نور ستارگان با درخشندگی کمتر را نادیده بگیرند.