  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

برای افزایش تولید نفت؛

روسیه و ونزوئلا قرارداد سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری امضا کردند

روسیه و ونزوئلا قرارداد سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری امضا کردند

نیکولاس مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا، یک روز پس از دیدار خود با ترامپ در مسکو، توییت کرد که کارآکاس و مسکو قراردادی به ارزش ۵ میلیارد دلار برای توسعه تولید نفت امضا کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، نیکولاس مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا، یک روز پس از دیدار خود با ترامپ در مسکو، توییت کرد که کارآکاس و مسکو قراردادی به ارزش ۵ میلیارد دلار برای توسعه تولید نفت امضا کرده‌اند.

مادور با اعلام این توافق در توییتر، از پوتین و مردم روسیه تشکر کرد.

مادورو گفت: قراردادهایی برای تضمین سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری با شرکای روسی خود امضا کردیم تا تولید نفت را در پروژه‌های مشترک افزایش دهیم.

مادورو پس از دیدار رسمی خود از روسیه همچنین گفته است که قراردادهایی هم برای سرمایه‌گذاری بیش از ۱ میلیارد دلاری در پروژه‌های معدن‌کاری، به ویژه در بخش طلا، امضا شده است.

روسیه و ونزوئلا پروژه‌های مشترک زیادی در بخش‌های انرژی، کشاورزی، زمین‌شناسی، دارویی، تکنولوژی و صنایع دفاعی، با هم در دست دارند. تا به حال سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ونزوئلا از ۴ میلیارد دلار فراتر رفته است.

کد مطلب 4478574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها