به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، نیکولاس مادورو، رییسجمهور ونزوئلا، یک روز پس از دیدار خود با ترامپ در مسکو، توییت کرد که کارآکاس و مسکو قراردادی به ارزش ۵ میلیارد دلار برای توسعه تولید نفت امضا کردهاند.
مادور با اعلام این توافق در توییتر، از پوتین و مردم روسیه تشکر کرد.
مادورو گفت: قراردادهایی برای تضمین سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری با شرکای روسی خود امضا کردیم تا تولید نفت را در پروژههای مشترک افزایش دهیم.
مادورو پس از دیدار رسمی خود از روسیه همچنین گفته است که قراردادهایی هم برای سرمایهگذاری بیش از ۱ میلیارد دلاری در پروژههای معدنکاری، به ویژه در بخش طلا، امضا شده است.
روسیه و ونزوئلا پروژههای مشترک زیادی در بخشهای انرژی، کشاورزی، زمینشناسی، دارویی، تکنولوژی و صنایع دفاعی، با هم در دست دارند. تا به حال سرمایهگذاریهای روسیه در ونزوئلا از ۴ میلیارد دلار فراتر رفته است.
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