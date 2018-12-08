به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای فدراسیون فوتبال و بازنشستههایش پیچیدهتر از روزها و هفتههای گذشته شده و دوئل غیرمستقیم وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال کار را به جاهای باریک و البته نگرانکننده کشانده است.
در حالی که ماندن مهدی تاج با استفاده از امتیاز ایثارگری و ماده ۶۰ قانون خدمات کشوری قطعی شده بود، اصرار اعضای هیات رئیسه به ماندن و لابیهایی که در این زمینه با کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا صورت گرفت، فوتبال ایران را به سمت تعلیق و یا تهدید به تعلیق پیش برده است.
مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال در نشستهایی که با مسعود سلطانیفر و سید رضا صالحی امیری داشت توافقاتی را برای عبور از این مرحله در نظر گرفتند تا فوتبال بدون کمترین هزینه از وضعیت موجود رد شود اما خارج از جلسات اعضای هیات رئیسه رئیس فدراسیون را تحت فشار قراردادن تا راهی را در پیش بگیرد که آنها میخواهند.
اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در نشستی که هفته گذشته برگزار کردند با صدور متنی اعلام کردند برای مشخص کردن وضعیتشان منتظر اعلام نظر وزارت ورزش هستند. بر اساس اعلام آنها، اعضای هیات رئیسه قبل از این نیز دوبار در نامههایی برای وزیر ورزش از وی خواسته بودند که تکلیف فوتبال را مشخص کند.
وزارت ورزش که به دنبال اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستهها در ورزش است، برای آنکه بهانه دخالت دولت در امور فوتبال را به نهادهای خارجی ندهد از اظهار نظر و پاسخ دادن به این نامهها خودداری کرد اما در پشت پرده مواردی را در اختیار رسانه ها قرار داد تا بتواند به اوضاع فوتبال سروسامان دهد.
در مقابل مسئولان فدراسیون فوتبال هم بیکار نبودند و نشستهایی را با برخی مسئولان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار کردند تا بتوانند از حمایتهای آنها برای ماندن استفاده کنند.
بخشی از نشستهایی که مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار کردند با شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بود که تصمیمات چند سال اخیرش نشان میدهد بیشتر علیه فوتبال ایران است تا حامی آن. شیخ سلمان اگر میخواست حامی فوتبال ایران باشد در ماجرای میزبانی کشورمان از تیم های عربستانی حامی فوتبال ایران می شد و از حق مسلم کشورمان دفاع می کرد. شیخ سلمان اگر میخواست حامی فوتبال ایران باشد اجازه نمیداد حق علیرضا بیرانوند در انتخاب برترینهای فوتبال آسیا پایمال شود.
با این حال رایزنیهایی که در این مورد با مسئولان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت گرفته منجر به نامهای شده که قرار است بزودی برای مسئولان ورزش ایران ارسال و طی آن فوتبال ایران تهدید به تعلیق شود. در این مورد گفته میشود نامه مد نظر با هدایت برخی افراد از داخل تنظیم شده و قرار است برای مسئولان ورزش کشورمان ارسال شود تا به نوعی وزارت ورزش را برای عقبنشینی تحت فشار قرار دهد.
اوضاع مدیریت فدراسیون فوتبال در شرایطی پیچیدهتر از قبل شده است که تیم ملی ایران باید از اواسط دیماه سال جاری در رقابتهای جام ملتهای آسیا شرکت کند و طلسم سالها قهرمان نشده در آسیا را بشکند. اما با شرایطی که این روزها فدراسیون فوتبال دارد، آیا میتوان به موفقیت تیم ملی امیدوار بود؟
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