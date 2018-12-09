مقدمات ثبت جهانی آرامگاه شمس تبریزی انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عابدی ظهر یکشنبه در نشست اعضای هیئت مدیره تولیت شمس تبریزی اظهار داشت: مقدمات ثبت جهانی و معنوی بارگاه شمس تبریزی در یونسکو فراهم شده و باید اقدامات تکمیلی در این خصوص به سرعت انجام شود.

وی با بیان اینکه با ثبت این بارگاه در یونسکو، توجه مردم جهان به شهر خوی بیش از پیش جلب می شود که باید برای این فرصت برنامه ریزی های لازم صورت گیرد ادامه داد: منار شمس تبریزی از دهه‌های گذشته به ثبت رسیده بود و آرامگاه شمس نیز در دستور کار قرار دارد.

عابدی با اشاره به عملیات اجرایی ساخت بارگاه شمس تبریزی همزمان با سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی طی ماه گذشته عنوان کرد: مجموعه فرهنگی و هنری بارگاه شمس در فضایی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع زیربنا و ۷۰۰۰ مترمربع محوطه سازی احداث خواهد شد.

فرمانداری خوی همچنین برضرورت صدور مجوزهای کاربری ساخت مطابق با محوطه های تاریخی در بافت و محوطه آرامگاه شمس تبریزی از سوی میراث فرهنگی و شهرداری خوی تاکید

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی برای ساماندهی و ساخت مرکز فرهنگی شمس در خوی اختصاص یافت.

سید تقی کبیری گفت: توسعه محوطه آرامگاه شمس تبریزی، ساخت طرح این آرامگاه و ساخت مرکز فرهنگی و تحقیقاتی شمس تبریزی و سالنهای همایش و موزه از مهمترین برنامه های ساماندهی مقبره شمس تبریزی است که با این اعتبارات اجرایی می شود .

سید فتاح کبیری مدیر عامل تولیت شمس تبریزی هم در این نشست از آغاز فعالیت پژوهشگاه شمس برای برنامه ریزی همایش بین المللی مولانا و شمس در سال آینده خبر داد.