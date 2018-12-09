به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه در دیدار معوقه خود از هفته دوازدهم لیگ برتر میهمان سپاهان بود که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی یک - یک به اتمام رسید.

در این بازی که از ساعت ۱۶:۱۰ در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد، عزت الله پورقاز (۷۴) برای سپاهان و علی علیپور (۸۹ - پنالتی) برای پرسپولیس گلزنی کردند.

پرسپولیس این بازی را با ترکیب علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی (کاپیتان)، شجاع خلیل‌زاده، سیامک نعمتی، شایان مصلح، کمال کامیابی‌نیا، احمد نوراللهی، بشار رسن، امید عالیشاه (۸۴ - محمدامین اسدی - ۹۴ محسن ربیع خواه)، علی علیپور و گادوین منشا آغاز کرد.

پرسپولیس در دقایق پایانی هجومی تر ظاهر شد. در دقیقه ۱۶ حساسترین موقعیت پرسپولیس روی یک ضربه کاشته به دست آمد که توپ ارسالی پرسپولیس را پیام نیازمند دروازه بان سپاهان دفع کرد. به تدریج این سپاهان بود که فشار حملاتش را بیشتر کرد.

برنامه تاکتیکی امیر قلعه نویی در سپاهان در این نیمه روی ارسال ها متمرکز بود و بازیکنان سپاهان در تلاش بودند توپ را به کی روش استنلی مهاجم برزیلی تیم خود برسانند.

خطرناکترین فرصت سپاهان اما در دقیقه ۳۳ و روی حرکت انفرادی مهرداد محمدی به دست آمد. محمدی با یک چرخش زیبا شجاع خلیل زاده مدافع پرسپولیس را جا گذاشت و با دروازه بان این تیم تک به تک شد ولی ضربه آرام وی را علیرضا بیرانوند مهار کرد تا نیمه اول با تساوی بدون گل تمام شود.

در نیمه دوم بازهم این پرسپولیس بود که بازی را هجومی تر آغاز کرد و بازی به مراتب جذابتر از نیمه اول دنبال شد. اوج این حملات از دقیقه ۵۵ تا ۷۰ بود. در این نیمه امیر قلعه نویی دو تعویض تاثیرگذار انجام داد. با ورود خالد شفیعی به زمین، سپاهان با سه دفاع مرکزی به بازی ادامه داد. همچنین ساسان انصاری به جای مهرداد محمدی وارد زمین شد تا سرعت سپاهان در حملات بیشتر شود.

در دقیقه ۷۴ بود که پرسپولیس بر خلاف جریان بازی و فشار زیادی که روی دروازه سپاهان وارد کرد، گل خورد. عزت الله پورقاز روی خروج اشتباه علیرضا بیرانوند با یک شوت محکم از پشت محوطه جریمه توانست برای سپاهان گلزنی کند.

بعد از این گل پرسپولیس مجددا برای جبران نتیجه جلو کشید و فشار حملاتش چند برابر شد. بهترین فرصت شاگردان برانکو در این نیمه در دقیقه ۸۴ به دست آمد. شوت احمد نوراللهی با دفع ناقص دروازه بان و مدافع سپاهان جلوی پای علی علیپور و گادوین منشا افتاد ولی این دو مهاجم پرسپولیس با یک ناهماهنگی عجیب، توپ در اختیار دروازه بان حریف قرار گرفت.

در دقیقه ۸۸ علیرضا فغانی بعد از برخورد توپ به دست کی روش استنلی در محوطه جریمه سپاهان، برای پرسپولیس خطای پنالتی اعلام کرد. علیپور در دقیقه ۸۹ این پنالتی را به گل تساوی تبدیل کرد تا سرخپوشان به بازی برگردند.

در شروع وقت های اضافه کی روش استنلی با دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد. کمال کامیابی نیا نیز با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

در وقت اضافه برانکو دست به یک تعویض عجیب زد و درحالی که محمدامین اسدی را در دقایق پایانی وارد بازی کرده بود، او را بیرون کشید و محسن ربیع خواه را به زمین فرستاد.

امیر قلعه نویی که معمولا تیم هایش در دقایق پایانی به گل می رسید و امتیازات را کسب می کرد، این بار عادتش را به برانکو داد و این سرخپوشان تهرانی بودند که در دقیقه پایانی به گل رسیدند و دو امتیاز تیم سپاهان را گرفتند.

با این تساوی، سپاهان ۳۰ امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر مجددا به صدر جدول رفت. پرسپولیس هم با ۲۸ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت.