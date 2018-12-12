خبرگزاری مهر - گره استان ها: روستای جمالو یکی از روستاهای قدیم استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که در هنگام ساخت سد زاینده رود در سال ۱۳۴۹ خالی از سکنه شده است.

این روستا در هنگام آبگیری سد زاینده رود به زیر آب رفته است و سال ها در زیر آب قرار داشته است.

مراحل ساخت و آبگیری سد زاینده رود در دهه ۴۰ آغاز شد و تمام زمین ها و املاک روستای جمالو که در منطقه سد قرار داشت در آن زمان از مردم خریداری شد و این روستا خالی از سکنه شد.

کاهش بارندگی منجر به بیرون آمدن روستا از زیر آب شده است

کاهش بارش ها و خشکسالی طی ۱۰ سال اخیر موجب شده است که آب انباشته شده در مخزن سد زاینده رود سال به سال کمتر شود و وسعت دریاچه سد زاینده رود روز به روز کمتر شود.

در حال حاضر فرونشست آب و کاهش قابل توجه آب پشت مخزن سد موجب پدیدار شدن دوباره روستای جمالو پس از سال ها زیر آب بودن شده است.

روستای جمالو یکی از روستاهای قدیمی استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که در هنگام آبگیری سد زاینده رود در دهه ۴۰ به زیر آب رفته بود سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای جمالو یکی از روستاهای قدیمی استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که در هنگام آبگیری سد زاینده رود در دهه ۴۰ به زیر آب رفته بود.

مهرداد جوادی بیان کرد: این روستا از توابع شهرستان بن استان چهارمحال و بختیاری است که در حال حاضر با افت شدید آب در پشت سد پدیدار شده است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این روستا دارای یک تپه تاریخی است.

وی ادامه داد: تمهیدات لازم برای حفاظت از این منطقه تاریخی انجام شده است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پرونده تاریخی تپه تاریخی این روستا برای ثبت تهیه شده است و به تهران ارسال شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این منطقه تاریخی در نوبت ثبت است.

بهره گیری از وجود این روستاها برای جذب گردشگر و مسافر به سطح استان ضروری است

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه وجود روستا های تاریخی یکی از مهمترین ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود، بیان کرد: بهره گیری از وجود این روستاها برای جذب گردشگر و مسافر به سطح استان ضروری است.

گردشگری روستایی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

وی بیان کرد: طی سال های اخیر با توسعه زیر ساخت های گردشگری از جمله خانه های مسافر در برخی روستا ورود مسافر و گردشگر به این روستا افزایش سافته است و گردشگری در این مناطق ارتقا یافته است.

آثار به جای مانده از روستای تاریخی جالو در کنار دریاچه زاینده رود می تواند به یکی از ظرفیت های تاریخی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری تبدیل شود. بهره گیری از این ظرفیت برای جذب گردشگر و مسافر می تواند موجب رونق گردشگری در منطقه شود.

چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت های گردشگری و تاریخی بی نظیری است که وجود بیش از ۹۰۰ روستا با قابلیت های مختلف گردشگری از مهمترین ظرفیت ها در این استان به شمار می رود.