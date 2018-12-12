افتتاح نمایشگاه «مرگ لوکس» با آغاز به کار یک گالری جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، نمایشگاه آثار نقاشی و پرفورمنس مصطفی دمیرچی با عنوان «مرگ لوکس» جمعه ۲۳ آذرماه همزمان با افتتاح گالری هتل اسپیناس پالاس برگزار می‌شود.

«مرگ لوکس» نگاهی انتقادی به موضوع لوکس‌گرایی در دنیای معاصر دارد. در این نمایشگاه ۲۷ اثر به نمایش درمی‌آید که با موادی مانند رنگ صنعتی، ورق طلا و... خلق شده‌اند.

دمیرچی که در نمایشگاه قبلی خود از رنگ‌های ارگانیک و دست‌ساز استفاده کرده بود در مجموعه «مرگ لوکس» از رنگ صنعتی ماشین‌های پورشه که رنگی خاص و گران قیمت است استفاده کرده است تا همراه با ایده انتقادی خود به تجمل‌گرایی، گفتمانی نیز با ماده و متریال اثر داشته باشد.

موضوع آثار دمیرچی نیز مرگ بر اساس کهن الگوهای ایرانی است. او فرهنگ سوگ در تاریخ گذشته ایران را در آثار خود ارایه کرده است.

در استیتمنت این نمایشگاه به قلم مجید رضاییان استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه آمده است: همیشه از «هستن» به «نیستن» نمی‌رسیم. همیشه از «اینجایی» به «آنجا بودگی» نمی‌رسیم، گاه از «نیستن» به «هستن» باید رسید و به تعبیر هایدگر «آنجابودگی» که گاه از نیستی، تاریکی و سیاهی ریشه می‌گیرد، حرکت را معنا می‌بخشد، با وجود آن که ما از حرکت به «آنجا بودگی» رسیده‌ایم، اما لزوما به معنای تابیدن نور نیست. «نیستی و مرگ» هم، رنگ خود را دارد تا این رنگ سیاه را حس نکنیم و بدون نور آن را نبینیم؛ رسیدن به جهان چند وجهی پرطمطراق و پر زرق و برق را - که نوعی دیگر از نیستی و مرگ است- درک نخواهیم کرد. باید از زندگی بدون معرفت، «مردگی» را در برابر گذاشت که ده‌ها برابر بر «زندگی در دستی» شرف دارد. قلم را از سیاهی بر سیاهی بکشیم، تا سیاهی اول «اراده و نگاه» ما باشد و سیاهی دوم «اینجا بودگی» و زندگی تکراری و ملالت‌آور. این سیاهی بر سیاهی شلاقی است بر ذهن‌های همه ما - که مصطفی دمیرچی(داچی) استادانه و خلاقانه در طول ۵ سال مرارت آثاری را بیافریند تا بتوانیم از «ظاهر» اشیا به «باطن» آن پی ببریم و انسان و جهان را «فرادستی و عارفانه» درک کنیم. چشمان خود را که ببندیم، آنگاه تاریکی سراغ‌مان می‌آید اما تو گویی چشمان دل‌مان باز می‌شود و از ظاهر به باطن می‌رسیم. پس تو بگذار این سیاهی، ظاهرا «نور و رنگ» را از ما بگیرد؛ اما ارمغانی بزرگ‌تر را برای‌مان بیاورد: «حرکت» و «آنجابودگی» - «هستن» پس از «نیستن» - «شدن» پس از «ماندن».

نمایشگاه «مرگ لوکس» ۲۳ آذرماه در گالری هتل اسپیناس پالاس افتتاح می شود و تا ۳۰ آذر به نشانی سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی، خیابان ۳۳، شماره ۲۱، هتل اسپیناس پالاس برپاست.