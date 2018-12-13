همراه با «مردمان لب رود» در شبکه افق

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین قسمت مستند «مردمان لب رود» با موضوع زندگی در کنار رودخانه های غرب ایران، پنجشنبه ۲۲ آذر از شبکه افق پخش می شود.

بخش های غربی ایران دارای رودخانه‌های مختلفی هستند، رودهای پرآبی که اگر به درستی مورد بهره برداری قرار بگیرند، بسیاری از مشکلات مربوط به کم آبی حداقل در استان های غرب کشور برطرف می شود.

مجموعه مستند «مردمان لب رود» درباره رودخانه های غرب کشور ساخته شده است، رودهایی که تاثیر فراوانی بر منابع آب جاری دارند و البته در این بین به فرهنگ و آداب رسوم اهالی این منطقه نیز که متاثر از همین رودها هستند می پردازد.

بررسی آثار تاریخی به جا مانده از تمدن های حاشیه رودها نیز بخشی دیگر از این مستند را تشکیل می دهد.

«مردمان لب رود» در استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و بخش هایی از استان خوزستان و لرستان فیلمبرداری شده و در ۱۳ قسمت ۵۵ دقیقه ای، از شبکه افق پخش خواهد شد.

حافظ صفری تهیه کننده و کارگردان این مجموعه است که نخستین قسمت آن را می توانید پنجشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۹ از شبکه افق تماشا کنید.

تکرار «مردمان لب رود» هم جمعه همین هفته ساعت های ۱:۳۰ بامداد و ۱۶ پخش می شود.