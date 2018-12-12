قرآن کریم بهترین عامل برای کاهش آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام روح‎الله سلیمانی‎فرد، ظهر چهارشنبه در نشست توجیهی آموزشی طرح ملی بشارت ۱۴۵۲، گسترش فعالیت قرآنی در سطح کمی و کیفی را یک ضرورت اجتناب‎ناپذیر دانست و اظهار کرد: باتوجه به اینکه امروز در موقعیت حساسی قرار داریم نیازمند معارف نورانی قرآن کریم هستیم.

وی با اشاره به اینکه با تلاش هایی که از سوی دشمن انجام شده امروز جامعه با معارف اسلامی فاصله دارد، افزود: دشمن سعی دارد با تفرقه افکنی بین مسلمانان به اهداف شوم خود دست یابد، اکنون آل ‎سعود جنایات بسیاری در یمن و دیگر جاها انجام می‎دهد که این نتیجه دوری از معارف قرآن کریم است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: امروز دشمن تلاش می کند تا ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران را به نابودی بکشاند و می طلبد در راستای توسعه و تعمیق معارف قرآنی در جامعه تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه دشمن با راه ‎اندازی جنگ نرم سعی دارد قداست مادران ایرانی و بنیان مستحکم خانواده را از بین ببرد، یادآور شد: معارف قرآن کریم بهترین راه برای مقابله با جنگ نرم و کاهش آسیب های اجتماعی است.

سلیمانی‎فرد از اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» در گلستان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با همت دستگاه‎های فرهنگی در استان در حال انجام است که امید است همه ظرفیت‎های حاکمیتی، دستگاه‎های فرهنگی، تشکل‎ها و گروه‎های مردمی قرآنی با هم‎افزایی بیشتری فعالیت کنند و از موازی‎کاری در فعالیت‎های قرآنی پرهیز کنند.

گلستان در بخش حفظ قرآن کریم پیشتاز است

وی از فعالیت ۲۰۰ مربی برای اجرای طرح تربیت حافظان قرآن کریم در گلستان خبر داد و افزود: بیش از ۱۴ هزار نفر در استان در قالب طرح تربیت حافظان به صورت حفظ موضوعی و ترتیبی و حفظ مجازی قرآن کریم فعالیت دارند که از این تعداد بخشی از برادران و خواهران اهل سنت هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: در بخش حفظ قرآن کریم گلستان از استان‎های پیشتاز کشور محسوب می شود.

وی از فعالیت مرکز مجازی برای حفظ قرآن کریم در گرگان خبر داد و یادآور شد: دومین مرکز مجازی حفظ قرآن کریم استان گلستان در امامزاده یحیی‎بن‎الزید(ع) گنبدکاووس راه اندازی خواهد شد.