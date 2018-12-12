نظام اراده کند غنی سازی ۲۰ درصد را از سر می گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه شنبه ۲۰ آذرماه از سایت شهید علیمحمدی (فردو) بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات و فعالیت های در دست اجرا در این سایت هسته ای قرار گرفت.

صالحی که از سوی جمعی از مسئولان سازمان و شرکت کالای الکتریک همراهی می شد، در این بازدید بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع مجموعه فرآیندی، آزمایشگاهی و اداری را افتتاح کرد.

معاون رییس جمهور از روند ساخت آزمایشگاه ملی مرجع خلاء ایران و خط تولید فشارسنج های خازنی و نیز از فعالیت های مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد بازدید کرد. آزمایشگاه های خواص مکانیکی، سرامیک، خوردگی و مهندسی سطح، کامپوزیت و پلیمر و آنالیز شیمیایی از جمله آزمایشگاه هایی بود که دکتر صالحی در این مرکز ملی مورد بازدید قرار داد.

رییس سازمان انرژی اتمی پس از بازدید مفصل از روند فعالیت های انجام شده در پروژه تولید ایزوتوپ های پایدار ضمن ابراز خرسندی از ایجاد مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد تاکید کرد: در بیست فروردین سال جاری اعلام شد که آزمایشگاه مواد را اینجا راه اندازی کردیم. مجدداً بازدیدی از این آزمایشگاه داشتیم و دیدیم که تجهیزات مورد نیاز این آزمایشگاه هر روز کامل تر می شود و این مجموعه خدمات خوبی به صنعت کشور ارائه می دهد. امیدواریم در بیست فروردین سال آینده شاهد راه اندازی آزمایشگاه جدیدی تحت عنوان آزمایشگاه خلاء باشیم. که یک آزمایشگاه مرجع ملی باشد. ساختمان این پروژه در حال اتمام است. انشاء الله ظرف چند ماه آینده تجهیزات مورد نیازش را همزمان باید سفارش بدهیم که در زمان مقرر شاهد راه اندازی آن باشیم.

معاون رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت هایی که با همکاری روس ها انجام می شود اشاره کرد و افزود: یکی از فعالیت هایی که در فردو با روس ها در حال انجام آن هستیم، تحت عنوان ایزوتوپ های پایدار است. در حال حاضر با دو ایزوتوپ زنون و تلوریوم آغاز کرده ایم. در این زمینه تا به امروز پیشرفت زیادی حاصل شده و قدم های بزرگی برداشته شده است. دو طرف از پیشرفت کار رضایت دارند. همکاری بسیار وسیع و خوبی با هم داریم. امیدواریم با همین شتابی که پروژه پیش می رود در آینده نزدیک شاهد مجموعه بسیار ویژه ای در تولید ایزوتوپ های پایدار باشیم که کمتر نمونه ای از آن در سطح بین المللی جز در برخی کشورهای پیشرفته سراغ داریم.

محدودیت ها مانع فعالیت های صلح آمیزصنعت هسته ای ما نیست

وی افزود: این اقدام کار بسیار با ارزش و مهمی است که مرزهای دانش و فناوری را در می نوردد. امیدواریم آزمایشگاه کاملی هم در جوار این مجموعه ایجاد کنیم که بتوانیم اندازه گیری های لازم را با دقت و به خوبی انجام دهیم. جا دارد متخصصین این امر در زمان مقرر خود راجع به بحث ایزوتوپ های پایدار اطلاعات تکمیلی ارائه کرده و موضوعات مربوطه این صنعت مهم و موارد استفاده از ایزوتوپ های پایدار را تشریح کنند. به اختصار باید گفت این کار ارزشمند و بزرگی است. این کار یعنی غنی سازی ایزوتوپ های غیر از اورانیوم. همان کاری که در نطنز با اورانیوم انجام می دهیم، همین کار را با ایزوتوپ های سبک تر در فردو انجام می دهیم.

رییس سازمان خاطرنشان ساخت : وقتی وزن اتمی ایزوتوپ ها تغییر می کند بحث مفصلی در طراحی زنجیره پیش می آید که بتواند ایزوتوپ های سبک تر را هم غنی سازی کند؛ اصلاحاتی باید انجام گیرد. این خودش یک فن و علم است که با کمک روس ها این پروژه را پیش می بریم.

صالحی گفت: در مجموع خیلی علاقمندم فعالیت های فردوی امروز را به نمایش بگذارند و از سوی صدا و سیما به سمع و نظر مردم برسد تا بدانند در این سه سال چه فعالیت های گسترده ای صورت گرفته است. به نظر من وظیفه ما با همکاری صدا و سیما این است که در این مورد اذهان عمومی را روشن سازیم. ببینند که فرزندان رشید و غیور شما در صنعت هسته ای با جدیت و علاقمندی فعالیت های صنعت هسته ای کشور را به خوبی پیش می برند.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: فعالیت های هسته ای ما همچنان با نشاط پیش می رود. اگرچه محدودیت هایی را پذیرفته ایم؛ اما اینها مانع فعالیت های صلح آمیزصنعت هسته ای ما نیست. غنی سازی در حال انجام است و هرگاه اراده کنیم آن محدودیت ۳۰۰ کیلو را کنار می گذاریم و غنی سازی را در هر حجمی و هر سطحی بخواهیم، انجام می دهیم.

اگر نظام اراده کند غنی سازی ۲۰ درصد را مجدداً در فردو از سر می گیریم

صالحی در ادامه افزود: یکی دیگر از محدودیت هایی که پذیرفته ایم در ارتباط با میزان و درصد غنی سازی است که مقرر شد آن را در حد ۶۷/۳ محدود کنیم. قبلاً در حد ۴ درصد و البته ۲۰ درصد را هم غنی سازی می کردیم. همان زمانی که بنده مسؤولیت داشتم این میزان غنی سازی را برای تأمین سوخت راکتور تهران انجام می دادیم. الان به اندازه کافی و برای چند سال آینده راکتور تهران سوخت داریم. در برهه ای که زمان مقرر برجام هست ما ۲۰ درصد را تولید نمی کنیم تا زمانی که محدوده زمانی برجام تمام شود که الان ۳ سال آن گذشته است. محدودیت های ما از این جنس است والا اصل غنی سازی در حال انجام است. الان ۱۰۴۴ دستگاه سانتریفیوژ در فردو داریم که اگر نظام اراده کند غنی سازی ۲۰ درصد را مجدداً در فردو از سر می گیریم.

رییس سازمان با ابراز امیدواری از همکاری اروپایی ها در برجام گفت: امیدواریم اروپایی ها و مجموعه ۱+۵ البته منهای امریکا به این واقعیت برسند که هر چه زودتر وفای به عهد کنند و بتوانند خلائی که امریکا ایجاد کرده است را پر کرده و تعهدات خود را عملیاتی کنند. تا در نتیجه جمهوری اسلامی ایران ناچار نشود به سهم خودش در مقابل عدم وفای به عهد آنها طبق آنچه در برجام پیش بینی شده است (ماده ۳۶ و ۳۷ برجام) به همان میزان بنا به تشخیص مراجع ذیربط از تعهداتش بکاهد.

وی تأکید کرد: اینها بستگی به هیأت نظارت بر برجام دارد که شرایط را مداوم رصد می کند. قطعاً تصمیم مقتضی را در چارچوب حاکمیت ملی و در زمان مناسب خواهند گرفت.

وی خاطرنشان ساخت: بارها این بحث را داشته ایم و اکنون می خواهم این هشدار را بدهم که این بلوف نیست بنده اگر حرفی زده ام پایش ایستاده ام. این بار هم تاکید می کنیم نظام اراده کند ما می توانیم به راحتی به ۲۰ درصد برگردیم و نیازهای کشور را در هر سطح و حجمی می توانیم تأمین کنیم و این آمادگی وجود دارد.

صالحی خاطرنشان ساخت: دو نیروگاه عظیم در حال احداث داریم. در این زمینه حدود ۱۰ میلیارد دلار هزینه می شود. بعلاوه دستیابی به امکانات فراوانی که بعد از برجام از طریق اتحادیه اروپا پیدا کردیم. همکاری آنها با مرکز نظام ایمنی هسته ای برای ایجاد یک مرکز بسیار پیشرفته ایمنی هسته ای در کشور است که اتحادیه اروپا در این زمینه قریب به بیست میلیون دلار تعهد برای خودش ایجاد کرده است. تا در چند سال آینده بتوانیم با همکاری یکدیگر مدرن ترین مرکز ایمنی را در کشور دایر کنیم. و از این طریق بتوانیم هر چه بیشتر به ایمنی تأسیسات هسته ای خود از جمله نیروگاه ها، راکتور تهران و راکتور در حال ساخت اراک برسیم.