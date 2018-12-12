دستگاه های حاکمیتی در نوک پیکان حملات دشمن قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی مظفری بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک با معاون فرهنگی قوه قضائیه و مسئولان آستان قدس رضوی اظهارکرد: تمام تلاش ها در قوه قضائیه در جهت خدمت بهتر به مردم ساماندهی شده است و قضات و کارکنان اداری دارای شرایط ویژه ای برای این خدمت هستند.

وی افزود: شان دستگاه قضایی و خادمان مردم در این مجموعه باید به جامعه شناسانده شود زیرا این اقدام تأثیر بسزایی در تسهیل امور به نفع جامعه خواهد داشت زیرا امروز دستگاه های حاکمیتی از جمله قوه قضائیه در نوک پیکان حملات دشمن قرار گرفته اند و متأسفانه معدود افراد ناآگاه نیز با دشمن هم صدا می شوند که جای تأسف دارد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت:ارتباط معنوی که با این امام برقرار می شود می تواند منشأ اثر بسیار خوبی در جهت خدمت به محرومان و گسترش عدالت در جامعه باشد.

حجت الاسلام هادی صادقی تصریح کرد: معاونت فرهنگی تلاش می کند تا با تعظیم شعائر دینی و ملی در جهت بهداشت اخلاقی و تأثیر مثبت بر روح افراد، آنان را به انجام عمل خیر هدایت کند.

وی تاکید کرد:ما باید خداوند را در تمام امور احساس کنیم که در چنین صورتی انسان از لغزش و آسیب در امان خواهد بود.

شایان ذکر است طرح«خادم یاری قضات و کارکنان قوه قضاییه» که به هدف ارتقای سطح فرهنگ حقوقی قضایی انجام می شود، قضات، مدیران و کارمندان دستگاه قضایی، وکلا و مشاوران، به زائران حرم مطهر رضوی و سایر مراجعین خدمات حقوقی و قضایی ارائه می دهند.