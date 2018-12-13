برخورد قاطع با متخلفان اکران فیلم هنجارشکن در بجنورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری ظهر پنج شنبه در حاشیه همایش استانی صبر، درباره اکران فیلم هنجار شکن در یکی از سینماهای بجنورد، اظهار کرد: سینمایی که فیلم بدون پروانه و هنجار شکن را اکران کرده بود پلمپ و دراین رابطه مسئولان فرهنگی خراسان شمالی احضار شده اند.

جعفری افزود: دستگاه قضایی با هر فردی که خلاف ارزش های دینی رفتار و یا به ارزش های انقلاب و نظام بی حرمتی کند به شدت برخورد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با شادی و نشاط مردم مخالفتی ندارد و در این رابطه مسئولان فرهنگی استان را همراهی می کند اما اگر ارزش های دینی خدشه دار شود با قاطعیت برخورد می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با بیان اینکه مدیران ارشاد خراسان شمالی نسبت به اکران این فیلم هنجار شکن در بجنورد اظهار بی اطلاعی کرده اند، گفت: این گونه پاسخ ها قابل قبول نسیت چرا که بی مسئولیتی نهاد را می رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته جاری در یکی از سینماهای خصوصی مرکز استان خراسان شمالی فیلم هالیوودی با صحنه‌های هنجار شکن اکران شد که اعتراض مردم و فعالان فرهنگی را به همراه داشت.

گفتنی است، پس از اکران این فیلم با دستور دادستان مرکز استان خراسان شمالی سینمای مربوطه پلمب شد اما موسسه مربوطه اطلاعیه ای مبنی براینکه «به علت تعمیرات داخلی سالن سینما تا اطلاع ثانوی، سینما تعطیل است» را نصب کرده است.