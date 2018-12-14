به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ۲ منبع آگاه اعلام کردند که مشاوران «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده اند «جرد کوشنر» داماد و مشاور ارشد وی به سمت رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید منصوب شود.

این درحالیست که ترامپ دیروز گفته بود که ۵ نفر را برای تصدی رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در نظر گرفته است تا زمانی که «جان کلی» در اوایل سال میلادی اینده این تصدی را تَرک کند، جای وی خالی نباشد.

«سارا سندرز» سخنگوی کاخ‌سفید در این خصوص به خبرنگاران اعلام کرد: اطلاع ندارم که آیا وی هم مد نظر قرار دارد یا خیر. اما فکر می‌ کنم همانطور که همه ما تشخیص داده ایم، او در هر مسئولیتی که رئیس‌ جمهوری به وی بدهد، خوب ظاهر خواهد شد.