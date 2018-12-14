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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۶

محورهای رایزنی تلفنی ترامپ و اردوغان

محورهای رایزنی تلفنی ترامپ و اردوغان

رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا امروز جمعه تلفنی گفتگو کردند.

اردوغان و ترامپ در این تماس تلفنی، درباره مسائل دوجانبه، مبارزه با تروریسم و همچنین تحولات اخیر در سوریه به تبادل نظر پرداختند.

رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا همچنین پیرامون لزوم هماهنگی مؤثرتر ۲ کشور در مسأله سوریه توافق کردند.

رجب طیب اردوغان در این گفتگوی تلفنی نگرانی‌ های امنیتی ترکیه ناشی از موجودیت و اقدامات گروه های پ‌ک‌ک و ی‌پ‌گ را با ترامپ در میان گذاشت.

این در حالیست که ترکیه تا کنون چندین بار به کمک های آمریکا به کُردهای مورد حمایت واشنگتن در شمال سوریه انتقاد کرده است.

کد مطلب 4484866

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